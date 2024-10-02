Сообщение Юриса вызвало дискуссию среди пользователей «X». «Откуда ты знаешь, что это скотч, это было бы интересно. На видео я не увидел скотча», - поинтересовался Микс.

«Может, специальный клей?» спросила Диана. Юрис, автор записи, ответил: «Да, специальный суперклей, названный в честь Озолы».

«Ты не ценишь современные клеи... но к пыли не прилипнет, точно», - добавил другой.

«Они не знают, как пользоваться дюбелями и шурупами, поэтому символически приклеивают их, позже рабочие гномы сделают свою работу», - рассуждает Юрис.

«Хорошо, что они еще сами себя не приклеили!» смеется Индрикис.