Новый уровень: мошенники обчистили мужчину на 148 000 евро

В Пыхья-Таллинне 47-летнему мужчине звонили, называяясь представителяями Департамента социального страхования, банка и полиции. Во время разговоров со звонившими ему потерпевший неоднократно вводил PIN-коды своего Smart-ID, что приводило к списанию средств с банковских счетов его предприятия, по предварительным данным ущерб составил почти 148 000 евро, сообщила в четверг BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.

В среду также было возбуждено дело о том, что 52-летнему мужчине из Пыхья-Таллинна, предположительно, звонили из полиции и банка. Во время разговора мужчина назвал свои PIN-коды, в результате чего со счета потерпевшего были сняты деньги. По предварительным данным, ущерб составил почти 14 000 евро.

В третьем случае мошенничества злоумышленники позвонили 19-летней девушке из Нымме, которая во время разговора сделала им перевод. По предварительным данным, ущерб составил почти 3000 евро