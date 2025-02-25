Новый порядок выдачи виз для граждан России и Белоруссии: кто теперь сможет въехать в Латвию?

Принятые три года назад постановления Кабинета министров ввели ограничения на въезд граждан России, а также предусмотрели, что граждане России и Белоруссии, получившие визу или вид на жительство, должны проходить дополнительную проверку для оценки того, не будет ли их въезд представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку. Срок действия приказа о дополнительных проверках граждан России и Белоруссии истекает 5 марта.

В дальнейшем, в целях предотвращения угроз общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, связанных с посягательствами на государственную независимость, суверенитет, территориальную целостность, государственную власть или демократический государственный строй Латвии, в проекте правового акта будут изложены ограничения, связанные с приемом заявлений на получение виз и пересечением внешней границы Латвии.

Правовой акт определит не только категории граждан России, которые смогут пересекать внешнюю границу Латвии, но и категории граждан России, заявления на получение визы которых можно будет подавать в дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом. Тем категориям граждан России, которые не соответствуют критериям, включенным в проект правового акта, будет отказано во въезде на внешнюю границу Латвии, а заявления на получение визы приниматься не будут.

Дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом будут принимать заявления на получение визы от граждан России, которые, например, являются членами семей граждан Латвии, стран Европейского союза (ЕС), стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии.

Заявления на получение визы также будут приниматься от граждан России, цель поездки которых связана с гуманитарными соображениями.

Заявления на получение визы также будут приниматься от граждан России, являющихся сотрудниками российских дипломатических и консульских представительств, аккредитованных или размещенных в Латвии (а также членов их семей) или направляющихся в посольство России в Латвии с краткосрочной миссией для оказания технической поддержки.

В определенных случаях дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом будут принимать заявления на получение визы от граждан России, если это соответствует международным обязательствам Латвии или национальным интересам страны в сфере внешней политики и политики развития, интересам общества или национальной безопасности.

Одновременно планируется установить порядок приема заявлений на получение виз от граждан Беларуси, хотя правовой акт не предусматривает ограничений на въезд в Латвию для граждан Беларуси, поскольку это противоречило бы позиции Европейского союза относительно мобильности граждан этой страны, которую также решительно поддерживают демократические силы Беларуси.

Дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом будут принимать заявления на получение визы от граждан Беларуси, которые, например, подают документы на долгосрочную визу и являются членами семей граждан Латвии, стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии. Заявления на получение визы также будут приниматься от лиц, въезд которых связан с гуманитарными соображениями, а также от членов семей граждан Беларуси, имеющих действительное право на проживание в Латвии.

Заявки на получение визы будут приниматься от работников транспортных и пассажирских перевозок, грузовых или технических экипажей, прибывающих в Латвию для выполнения своих рабочих обязанностей, а также от моряков, которым необходимо добраться до своего рабочего места на судне или которым необходимо вернуться с него. Заявления на получение визы принимаются от сотрудников дипломатических и консульских представительств Республики Беларусь, аккредитованных или командированных в Латвию, и членов их семей, белорусских дипломатических курьеров, а также от лиц, направляющихся в Посольство Республики Беларусь в Латвии в краткосрочную командировку для оказания технической поддержки.

Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года.