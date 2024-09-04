«Новые налоги изобретаются без какой-либо оценки последствий»: эксперт

«Это не совсем правильно, - продолжил Пастарс в интервью. - Я бы очень хотел, чтобы Конституционный суд в какой-то перспективе сказал, что между принятием налога и его вступлением в силу должно пройти не менее шести месяцев, чтобы все могли подготовиться к этому и чтобы планирование осуществлялось своевременно, а не метались в последний момент, пытаясь свести концы с концами в таблице Excel".

Пастарс сказал TV24, что «изобретаются новые налоги, влияние которых еще не оценено». Адвокат отметил, что оцениваются только плюсы и минусы того, что это принесет государственному бюджету, а не более широкие последствия. «Это не приведет к экономическому прорыву, если налоговая политика будет планироваться в последнюю минуту», - сказал Пастар.

Уже сообщалось, что согласно презентации сценария пересмотра налогов, подготовленной Министерством финансов, предложенные изменения налоговой политики должны привлечь в бюджет следующего года 116,1 миллиона евро.

Заявленная цель изменений в налоговой политике - добиться ускорения роста экономики, которая замедлилась из-за сдерживания инфляции. Цели партнеров по изменению налога на труд включают обеспечение конкурентоспособности стоимости рабочей силы в Балтии, упрощение системы налогообложения труда, увеличение числа занятых.

Сценарий пересмотра системы налогообложения труда предусматривает, что в 2025 году ставка обязательных взносов на национальное социальное страхование (NSSIC) для работодателя будет снижена на 1% с нынешних 23,59% до 22,59%, а ставка для работника останется неизменной и составит 10,5%. Предельный размер социальных взносов предлагается увеличить с нынешних 78 100 евро до 105 300 евро.

Снижение ставки работодателя на 1% предлагается компенсировать снижением на 2% (с 6% до 4%) взноса работодателя в государственную накопительную пенсионную систему с 2025 года. Это приведет к потере 203,9 млн евро для государственной накопительной пенсионной системы.

Сценарий пересмотра налогов также предусматривает увеличение дифференцированного необлагаемого минимума и необлагаемого минимума для пенсионеров с €500 до €550 в месяц в 2025 году. В свою очередь, предлагается повысить необлагаемый минимум до €570 в месяц в 2026 году и до €620 в 2027 году.

Необлагаемый налогом минимум для пенсионеров предлагается поднять до €730 в месяц в 2026 году.

Сценарий также предусматривает введение с 2026 года четырехуровневых ставок и порогов налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 20% для доходов до минимальной зарплаты (€750 в месяц в 2026 году (€9 000 в год) и €9 000 в 2027 году). В 2020 году - €800 в месяц (€9 600 в год)), 26% для доходов от минимальной зарплаты до €4 000 в месяц (€48 000 в год), 28% для доходов от €4 000 в месяц (€48 000 в год) до €8 775 в месяц (€105 300 в год, что является потолком) и 36,1% для доходов свыше €8 775 в месяц (€105 300 в год, фактически собираемых через налог солидарности).

Сценарий предусматривает увеличение минимальной заработной платы с 700 евро до 730 евро в месяц в 2025 году, 750 евро в месяц в 2026 году и 800 евро в месяц в 2027 году.

Фискальный эффект от предлагаемых изменений налога на труд оценивается в 52,8 млн евро. Изменения в подоходном налоге с физических лиц, включенные в сценарий, принесут бюджету убытки в размере 46,5 млн евро, в то время как снижение на 1 % ставки взносов работодателя на национальное социальное страхование, компенсированное срочным снижением взносов в государственную накопительную пенсионную систему, принесет бюджету 99,3 млн евро.

Другие меры, предусмотренные сценарием, сократят бюджет на 33 млн евро. К ним относится продолжение применения 12-процентной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на свежие фрукты, ягоды и овощи, характерной для Латвии, что сократит бюджет на 17,1 млн евро.

Продление освобождения от НДС коллективных договоров (мобильность) до €700 в год приведет к потере €15,6 млн для бюджета следующего года, а увеличение суммы, освобождаемой от НДС с €250 до €500 для оплачиваемых работодателем пособий на похороны и рождение ребенка, приведет к потере €1,9 млн.

Чтобы компенсировать эти запланированные изменения, Минфин предложил компенсационные меры, которые позволят привлечь в бюджет следующего года 83,2 млн евро.

Например, повышение акциза на топливо позволит дополнительно собрать 33 млн евро, а повышение ставки акциза на топливо, природный газ и нефтяные газы, используемые в качестве топлива, - еще 5,3 млн евро. Отмена освобождения от акциза на нефтепродукты, используемые для производства электроэнергии и когенерации, принесет 200 000 евро, а округление акциза на кофе - 600 000 евро.

В сценарии пересмотра налогов говорится, что повышение минимальной заработной платы принесет в бюджет дополнительно 13,1 млн евро.

Уже сообщалось, что Конфедерация работодателей Латвии во вторник, 20 августа, раскритиковали предложенный Минфином проект налоговых изменений, который еще не был представлен широкой общественности.

Андрис Бите, президент LDDK, утверждает, что предложение не соответствует цели сделать налоги на труд более конкурентоспособными среди стран Балтии, а также упростить налоговое администрирование.

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, в свою очередь, считает, что если такое предложение будет принято, то все, что обещала нынешняя коалиция «о больших, продуманных работах и быстром росте латвийской экономики, - это просто красивые речи без какого-либо прикрытия, которые ясно показывают, что правительство не желает осуществлять значительные изменения и исправлять систему».