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Новые дома в регионах не строились с 2015 года: шокирующая правда о жилом фонде страны (2)

Редакция PRESS 3 октября, 2024 17:03

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Финансовые возможности населения для съема жилья в новостройках не в Риге - очень низкие, объяснил в среду, 3 октября, на конференции, посвященной программе «Арендное жилье для латвийских специалистов", партнер “Ernst & Young Baltic” Наурис Клява.

Клява пояснил, что, согласно исследованию Ernst & Young Baltic, более 80% жилья, построенного с 2015 года, находится в Риге. Большая часть остального жилья находится под Ригой, в то время как во многих крупных городах страны с 2015 года не было построено ни одного нового здания.

«В исследовании Ernst & Young Baltic сделан вывод, что самыми большими проблемами в регионах являются низкое качество жилья, перенаселенность, низкая активность рынка недвижимости, низкая поддержка государственного сектора, недоступность ипотечных кредитов для групп населения, чьи доходы выше, чем у поддерживаемых государством групп, но недостаточно высоки для предоставления им кредитов", - объясняет проблему Клява.

Исследование оценило потребность в арендном жилье в 19 изученных самоуправлениях и пришло к выводу, что спрос на жилье составляет 4 870 единиц, а количество объявлений о сдаче в наём - 8 314. В то же время выяснилось, что предложение не соответствует спросу, например, самая высокая потребность в жилье была выявлена в Лиепае (381) и Даугавпилсе (234), но предложений в этих городах практически нет.

Исследование также показало, что средняя арендная плата, чтобы оправдать строительство, должна составлять 12 евро за квадратный метр. На самом деле она составляет от 3,5 до 10,5 евро за квадратный метр, что свидетельствует о низкой платежеспособности населения. Самая низкая арендная плата в Даугавпилсе, а самая высокая - в Сигулде.

Компания «Ernst & Young Baltic» по заказу VNĪ провела исследование в 19 самоуправлениях, оценив платежеспособность, демографию, перспективы экономического роста, потребности самоуправлений, прогнозы на будущее.

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