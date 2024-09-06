Новое повышение налогов: под ударом подоходный налог и НДС

Самый непопулярный при любом правительстве вид изыскания финансовых резервов – это повышение налогов. И вот уже до латвийцев доходят отголоски закулисных переговоров в верхах о новых ставках подоходного налога на жителя.

Проект Министерства финансов также предусматривает повышение минимальной зарплаты и пакет компенсирующих мер, что позволит получить в виде поступлений в бюджет 116,1 млн. евро. Правда, на первом этапе партнеры забраковали эти предложения.

Был предложен вариант четырех ставок подоходного налога (IIN), которые можно было бы ввести с 2026 года.

Нынешняя самая низкая ставка подоходного налога – 20% - предлагается только для доходов до 9 000 евро в год. В настоящее время налоговая ставка 20% применяется к доходам до 20 тысяч евро в год.

А к доходам, превышающим 9 000 евро в год, но не выше 48 000 евро в год, предложена налоговая ставка в размере 26%.

Доходы от 48 000 евро до 105 300 евро в год могут облагаться налогом в размере 28%, а свыше 105 300 евро в год - по ставке 36,1%.

Также есть идея с 2026 года ввести фиксированный необлагаемый минимум IIN, отказавшись от дифференцированного необлагаемого минимума.

Получается, что авторы налоговой реформы сохраняют минимальную налоговую ставку в нынешнем размере только к минимальной зарплате, а следующая ставка – для тех, кто будет зарабатывать чуть больше минималки, – не 22% или 23%, а 26%. Скачок сразу на 6%! Это ли не грабительская реформа?!

Кроме того, Минфин предложил пересмотреть со следующего года доли обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI), направляемых на второй пенсионный уровень, - с текущих 6% до 4%. Также предлагалось снизить ставку VSAOI с 34,09% до 33,09% на один процентный пункт в части, уплачиваемой работодателями. При этом ставка взносов работника останется неизменной — 10,5%.

Премьер-министр Эвика СИЛИНЯ, комментируя эти цифры публично, не согласилась, что такое дифференцирование - это чистой воды повышение налога. С точки зрения главы Кабинета министров, предлагаемое увеличение необлагаемого минимума – это поддержка тех, кто получает небольшие зарплаты. А весь этот комплект нововведений премьер охарактеризовала как компромиссное предложение.

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), Ассоциация латвийских экспортеров The Red Jackets (LEA) и Латвийская ассоциация финансового сектора (LFNA) негативно оценивают предложенный Минфином ЛР сценарий изменения налогов и считают, что необходимо обсуждать возможные изменения налога на добавленную стоимость (НДС). А предложенный сценарий «продолжит стагнацию латвийской экономики и ее отставание от соседних стран".

В свою очередь Министерство финансов отменило назначенную ранее для массмедиа презентацию налоговых изменений.

Но еще не вечер, как говорится. До следующего года - почти четыре месяца, а до 2026-го и того более. А практика показывает, что бюджет можно принять и в марте уже начавшегося года. Раз слово сказано...

кстати

В настоящее время действуют следующие ставки основных видов налогов.

V Ставки подоходного налога на жителя (IIN):

- годовой доход до 20 004 евро – 20%;

- часть дохода от 20 004 евро до 78 100 евро – 23%;

- часть дохода, превышающая 78 100 евро – 31%.

V Обязательные взносы государственного социального страхования составляют 34,09% от зарплаты (работодатель выплачивает из своих средств 24,4%, а ставка взносов работника — 10,5% от ежемесячных доходов).

V Налог на добавленную стоимость (НДС) для большинства позиций в Латвии – 21%...

Лана ВАСИЛЬЕВА