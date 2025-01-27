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«Новое Единство» и «Прогрессивные» поддержат кандидатуру Казакса на пост президента Банка Латвии

© LETA 27 января, 2025 18:23

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

После того, как заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле отозвала свою кандидатуру на пост президента Банка Латвии, парламентские фракции партий "Новое Единство" и "Прогрессивные" решили поддержать кандидатуру предыдущего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса.

Как заявила журналистам после заседания формирующих правительство партий премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), с учетом того, что парламентская фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) все же решила кандидатуру Пургайле не поддерживать, "Новое Единство" поддержит кандидатуру Казакса.

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев после заседания коалиции сообщил журналистам, что депутаты фракции тоже поддержат кандидатуру Казакса.

Политик Союза зеленых и крестьян (СЗК), министр экономики Виктор Валайнис сказал, что, рассматривая кандидатуру Пургайле, партия не обещала полную, а лишь концептуальную поддержку, так как этого кандидата поддерживали не все политики парламентской фракции СЗК.

"Мы оцениваем каждого кандидата по выдвинутым нами критериям, и в данном случае Пургайле всем критериям не соответствовала", - сказал Валайнис, добавив, что в ходе дискуссий между партиями было поднято много вопросов по указанной кандидатуре и таким образом поддержка сократилась. Это нормальный политический процесс, заверил Валайнис.

Валайнис пообещал, что в среду, 28 января, фракция примет решение, поддержит ли кандидатуру Казакса.

Силиня отметила в соцсетях, что коалиционные партии проделали большую совместную работу, чтобы договориться об общем кандидате. Но предоставленная СЗК возможность выдвинуть такого кандидата, который имел бы поддержку всей коалиции, не была использована, отметила премьер-министр. "Политики в этом процессе были не на высоте. Мы сами должны сделать в этой связи выводы", - отметила Силиня.

Кандидатуру Казакса на упомянутый пост Президиуму Сейма предложили находящиеся в оппозиции Сейма фракции "Объединенного списка" и Национального объединения.

Ранее сообщалось, что Пургайле отозвала свою кандидатуру с учетом того, что ее кандидатура не имеет поддержки коалиции.

Еще в пятницу, 24 января, формирующие правительственную коалицию партии концептуально договорились о выдвижении на пост президента Банка Латвии Пургайле.

В понедельник партнеры по коалиции еще раз встретились на заседании коалиции с Пургайле, чтобы официально предложить ее кандидатуру, а также предоставить Пургайле возможность ознакомить представителей СМИ с ее представлением о дальнейшей деятельности Банка Латвии и ответить на вопросы СМИ.

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