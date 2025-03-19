Теперь в машине каждой бригады есть современный планшет, с помощью которого всю информацию, связанную с вызовом и пациентом, можно занести в электронную карту вызова и в течение нескольких минут отправить в больницу.

"В настоящее время бригада скорой медицинской помощи (СНМП) в Бауске принимает пациента с острой мозговой дисфункцией, есть подозрение на инсульт. Врач бригады вносит в свой планшет информацию о состоянии здоровья пациента и проведенных медицинских манипуляциях, находясь в машине скорой помощи, и отправляет ее в приемное отделение нашей больницы. Врачи видят на компьютере оранжево-красную мигающую строку. При нажатии на нее появляется информация о пациенте, и мы можем вовремя подготовиться к его приему", - рассказал заведующий Елгавской городской больницей Карлис Смилга.

Ранее о переводе пациента в больницу СНМП уведомляла по телефону, а документация заполнялась на бумаге ручкой. Теперь это в прошлом, поскольку ведущий разработчик информационных технологий (ИТ) в сфере здравоохранения ООО "Meditec" создал информационную систему "Emy" специально для операционных служб. Это позволило СНМП подключиться к единой системе с медицинскими учреждениями, которые вовремя оповещаются о том, что в больницу направляется тяжелобольной пациент. Смилга не скрывал, что, как и в случае с электронным здравоохранением, система "Emy" пока не идеальна, но направление выбрано верное.

Начальник центра управления поддержки бригад СНМП Дмитрий Сергеев рассказал, что два года назад при транспортировке пациента в больницу сотрудники СНМП заполняли бумажное направление, или бланк неотложной медицинской помощи - довольно объемную форму, утвержденную Кабинетом министров, где указывались данные пациента, описание произошедшего, в какую больницу он доставлен, отмечались основные показатели состояния пациента: артериальное давление, пульс, дыхание, насыщение кислородом и т. д. Это занимало много времени и не позволяло медикам быстро освободиться, чтобы отправиться на следующий вызов.