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Новая команда ЦРУ поддержала версию о лабораторном происхождении ковида. Но не вполне в ней уверена

© BBC 26 января, 2025 16:03

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Фото imago images.

Новая команда ЦРУ во главе с назначенным Дональдом Трампом Джоном Рэтклиффом обнародовала новую оценку версий происхождения вируса Covid-19. Согласно ей, коронавирус, «скорее всего», просочился из китайской лаборатории, а не попал к человеку от животных.

Представитель ведомства заявил, что его коллеги, исходя из имеющихся данных, считают «более вероятным» лабораторное, «связанное с исследованиями» происхождение вируса, а не естественное. Оценка основана на «имеющемся массиве данных».

При этом агентство отметило, что у него «низкий уровень уверенности» в этом заключении.

Публикация этой оценки разведки — одно из первых решений, принятых назначенцем Дональда Трампа Джоном Рэтклиффом, возглавившим агентство в четверг, 23 января.

Рэтклифф, занимавший пост директора национальной разведки во время первого срока Трампа, известен как давний сторонник лабораторной версии происхождения вируса. По его мнению, пандемия Covid-19, скорее всего, стала результатом утечки вируса из Уханьского института вирусологии.

Этот институт находится в 40 минутах езды от рынка Хуанань, который, насколько известно, был первым очагом распространения коронавирусной инфекции среди людей.

В опубликованном в пятницу, 24 января, интервью Breitbart News (этот ресурс популярен у крайне правых консерваторов-сторонников Трампа) Рэтклифф заявил, что хочет, чтобы ЦРУ отказалось от нейтралитета в вопросе происхождения вируса и «перестало занимать отстраненную позицию».

«Я много говорил о борьбе с угрозой со стороны Китая по целому ряду направлений, и это возвращает нас к вопросу о том, почему погиб миллион американцев и почему Центральное разведывательное управление в течение пяти лет не давало оценки происхождению ковида, стоя в стороне, — сказал он. — Для меня это решение, которое надо принять в первый же день (в должности)».

Как пишут американские СМИ со ссылкой на официальные источники, новая оценка ЦРУ не основана на новых разведданных.

Как сообщается, доклад был заказан в последние недели президентства Джо Байдена и завершен до вступления Трампа в должность.

Обнародованный в субботу доклад кодифицирован как оценка с «низким уровнем уверенности». Это означает, что разведданные, на которых он основан, недостаточны, неубедительны или противоречивы.

Единого мнения о причинах пандемии ковида нет до сих пор.

Теория «естественного происхождения», согласно которой вирус появился естественным путем, в результате природной, без участия человека, мутации вируса животных, пользуется определенной поддержкой.

Альтернативную гипотезу, о лабораторном происхождении ковида, оспаривают ученые, многие из которых настаивают, что в ее пользу нет никаких неоспоримых доказательств. А Китай в прошлом отвергал утверждения о лабораторном происхождении как «политические манипуляции» Вашингтона.

Тем не менее некогда спорная теория лабораторного происхождения вируса находит все больше сторонников в том числе среди некоторых спецслужб.

В 2023 году директор ФБР Кристофер Рэй (он был назначен на свой пост Трампом) заявил Fox News, что, по мнению его бюро, «происхождение пандемии, скорее всего, связано с потенциальным инцидентом в лаборатории». Тогда эта оценка была промаркирована «средним уровнем уверенности».

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