Ночью РФ ударила по Украине «Искандером» и беспилотниками (ФОТО)

«По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие баллистической ракеты Искандер-М и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. 35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина», — говорится в публикации.

В Одессе в результате атаки загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС Украины.