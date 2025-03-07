Но пусть сами попросят! Бректе предлагает установить статую дьявола на месте памятника Барклаю-де-Толли

«У меня есть своего рода обязанность быть факелом и нести свет латышам. Недавно мне пришла в голову идея, что вместо памятника Барклаю-де-Толли можно поставить сделанную мной скульптуру - чёрта, который колет. Как в сказках - сидит на камне и колет. Я бы хотел, чтобы Рижская дума сделала мне предложение по такому проекту. Я мог бы установить памятник чёрту на месте Барклая-де-Толли», - говорит Бректе.

Художник хотел бы, чтобы ему не пришлось участвовать ни в каких конкурсах, а чтобы его попросили сами представители Рижской думы, или, может быть какого-то еще муниципалитета.

«Пусть они сами скажут, что им нужен образ дьявола.

Это не сатанизм, а реальный латышский мифологический персонаж. Его можно было бы установить и в Турайде, где есть природная тропа со всевозможными персонажами латышской мифологии. Но я все равно считаю, что это должно быть в Риге. Это было бы место, где можно было бы поставить свечи и всевозможные реликвии. Я думаю, это было бы здорово. Сейчас все, что можно снести, сносят, уничтожают. Я думаю, это просто кошмар — уничтожать чужую работу», — говорит художник.

Демонтированный в Риге памятник русскому генералу Михаилу Андреасу Барклаю-де-Толли на Эспланаде недавно был возвращен его дарителю Евгению Гомбергу. Памятник Де Толли на краю Эспланады был впервые открыт в 1913 году. В 1915 году памятник Барклаю де Толли был демонтирован, но постамент остался. В 2002 году по инициативе бизнесмена Гомберга была установлена ​​отреставрированная копия статуи.

Михаил Андреас Барклай де Толли - военачальник Российской империи, возглавлявший армию в войне против Наполеона I и командовавший объединенными прусско-русскими войсками. Его происхождение тесно связано с Ригой, так как его дед Вильгельм Барклай де Толли был бургомистром Риги. Статуя Михаила Барклая де Толли была впервые установлена в Риге в 1913 году, но простояла там всего два года - во время Первой мировой войны, когда линия фронта приблизилась к Риге, бронзовую скульптуру попытались эвакуировать на корабле в 1915 году, но она затонула.