По сообщению предприятия, движение по временному мосту организовано с помощью светофоров в реверсивном порядке.

Движение по временному мосту по-прежнему закрыто для транспортных средств тяжелее 44 тонн. Объездной маршрут для таких автомобилей проходит через Лимбажи и Алою. Для большегрузных автомобилей движение через реку Салаца в Салацгриве будет восстановлено после открытия нового моста.

Представители LVC отмечают, что строительные работы по возведению нового моста продолжаются. Существующий мост будет полностью снесен и заменен новым четырехпролетным сталежелезобетонным балочным мостом с новыми опорами и стальными балками.

Строительные работы должны быть завершены осенью 2025 года.

В Салацгриве с 6 мая на неделю был закрыт для движения транспорта временный мост через реку Салаца, чтобы укрепить настил проезжей части, который регулярно трескается от транспортной нагрузки.