Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 26. Октября Завтра: Amanda, Amanta, Kaiva

Никого не трогал, утеплял стену: рижанка забросала промышленного альпиниста посудой; вмешалась полиция

tv3.lv 26 октября, 2024 09:59

Важно 0 комментариев

В неприятной ситуации оказался один промышленный альпинист, выполнявший высотные работы в столичном микрорайоне Плявниеки на ул. Руденс: ему пришлось в процессе работы еще и уклоняться от летящих в него предметов, сообщает программа Degpunktā.

Жилец многоэтажки Анатолий рассказал, что в альпиниста, который выполнял работу по восстановлению фасада здания, из окна квартиры на четвертом этаже внезапно полетели разные кухонные принадлежности, в том числе сковорода, кастрюля, тарелка, а также бытовые отходы.

Пенсионер наблюдал за этим безобразием в окно до момента прибытия стражей порядка. Он сообщил журналистам следующее: "Приехали. Сначала один экипаж муниципалов. Потом еще один. Потом бусик с полицией. Значит, три машины. Потом две "скорые". Полицейские долго стучали, но никто не открывал. Потом вызвали спасателей".

Спасатели после многократных просьб открыть дверь дебоширов добровольно выломали ее специальными инструментами.

Анатолий продолжает рассказ: "Оттуда сначала вынесли четверо полицейских за руки и за ноги некую женщину. Возраст я не смог определить. Она была в совершенно неадекватном состоянии. Она кричала и вырывалась, ее передали в руки медиков из неотложной медицинской помощи".

Кроме того, Анатолий рассказал, что жилица, обладающая столь импульсивным характером, имела обыкновение дома выпивать. Возможно, это и послужило причиной, из-за которой бывший спутник жизни скандалистки забрал детей к себе и воспитывает их теперь сам. Соседка с третьего этажа по имени Лидия также оказалась свидетельницей происшествия. По ее мнению, женщину увезли в медучреждение для поправки здоровья.

Вот ее рассказ: "Вчера председатель кооператива сказал, что они вроде как были пьяные. Мы думали, что наркоманы, потому что она так кричала, когда ее выносили, я подумала, что ее в психушку увезли. Но мне показалось, что они сегодня снова около подъезда тусуются".

Пострадавший альпинист в кратком телефонном разговоре рассказал журналистам, что недоброжелатели не только мешали ему работать, но и пригрозили перерезать тросы: "Факт, что неприятно. Неприятно, что такое происходит, что ты не можешь работать безопасно в коммунальной сфере, обслуживая людей, делая ремонт на их многоэтажках, чтобы им было теплее и спокойнее зимой".

Мужчина отделался синяками и испачканной робой, однако происшествие заставляет задуматься об отношении жильцов дома к человеку, который выполняет работу на благо этих же самых жильцов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Tele2 предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников оператора связи; будьте бдительны!

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

Оператор мобильной связи SIA Tele2 предупреждает о мошенниках, звонящих клиентам предприятия и выдающих себя за сотрудников в попытках получить данные Smart ID.

Оператор мобильной связи SIA Tele2 предупреждает о мошенниках, звонящих клиентам предприятия и выдающих себя за сотрудников в попытках получить данные Smart ID.

Читать
Загрузка

Партия «Стабильности!» предлагает заморозить зарплаты депутатам Сейма до конца созыва

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Оппозиционная партия "Стабильности!" выступает с инициативой заморозить оклады парламентских депутатов на уровне 2024 года до окончания созыва 14-го Сейма.

Оппозиционная партия "Стабильности!" выступает с инициативой заморозить оклады парламентских депутатов на уровне 2024 года до окончания созыва 14-го Сейма.

Читать

Россиянину, прожившему в Латвии 38 лет, отказали в убежище; он боится, что его отправят воевать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Латвия отказалась предоставить убежище российскому гражданину, прожившему в Латвии 38 лет и, по его собственным заявлениям, боящегося, что в России его отправят на войну с Украиной. Об отказе свидетельствует доступный публично приговор Административного районного суда.

Латвия отказалась предоставить убежище российскому гражданину, прожившему в Латвии 38 лет и, по его собственным заявлениям, боящегося, что в России его отправят на войну с Украиной. Об отказе свидетельствует доступный публично приговор Административного районного суда.

Читать
Загрузка

В Грузии проходят парламентские выборы. От них зависит европейское будущее страны

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

В Грузии в субботу проходит голосование на парламентских выборах, которое называют важнейшим в истории страны, ведь оно определит не только состав следующего парламента, но и будущий вектор развития страны. Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны.

В Грузии в субботу проходит голосование на парламентских выборах, которое называют важнейшим в истории страны, ведь оно определит не только состав следующего парламента, но и будущий вектор развития страны. Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны.

Читать

Бывший президент Литвы: «Если Запад уступит, это даст Путину возможность подготовить новую агрессию»

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

В интервью Euronews Даля Грибаускайте предупредила, что российский президент будет представлять опасность для всей Европы до тех пор, пока он жив

В интервью Euronews Даля Грибаускайте предупредила, что российский президент будет представлять опасность для всей Европы до тех пор, пока он жив

Читать

Россию не включили в список стран, отмывающих деньги

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На включении РФ в черный список настаивала Украина. Но группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не сделала этого.

На включении РФ в черный список настаивала Украина. Но группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не сделала этого.

Читать

«Первую зарплату после декрета жду как освобождение»: признание мамы взбудоражило соцсети

Важно 10:54

Важно 0 комментариев

Появление ребенка в семье - прекрасный эмоциональный момент. Однако помимо счастья и радости присутствуют и заботы, и ответственность за жизнь малыша, и конечно, не менее важен вопрос финансовой стабильности, пишет Tautaruna.nra.lv.

Появление ребенка в семье - прекрасный эмоциональный момент. Однако помимо счастья и радости присутствуют и заботы, и ответственность за жизнь малыша, и конечно, не менее важен вопрос финансовой стабильности, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать