Никого не трогал, утеплял стену: рижанка забросала промышленного альпиниста посудой; вмешалась полиция

Жилец многоэтажки Анатолий рассказал, что в альпиниста, который выполнял работу по восстановлению фасада здания, из окна квартиры на четвертом этаже внезапно полетели разные кухонные принадлежности, в том числе сковорода, кастрюля, тарелка, а также бытовые отходы.

Пенсионер наблюдал за этим безобразием в окно до момента прибытия стражей порядка. Он сообщил журналистам следующее: "Приехали. Сначала один экипаж муниципалов. Потом еще один. Потом бусик с полицией. Значит, три машины. Потом две "скорые". Полицейские долго стучали, но никто не открывал. Потом вызвали спасателей".

Спасатели после многократных просьб открыть дверь дебоширов добровольно выломали ее специальными инструментами.

Анатолий продолжает рассказ: "Оттуда сначала вынесли четверо полицейских за руки и за ноги некую женщину. Возраст я не смог определить. Она была в совершенно неадекватном состоянии. Она кричала и вырывалась, ее передали в руки медиков из неотложной медицинской помощи".

Кроме того, Анатолий рассказал, что жилица, обладающая столь импульсивным характером, имела обыкновение дома выпивать. Возможно, это и послужило причиной, из-за которой бывший спутник жизни скандалистки забрал детей к себе и воспитывает их теперь сам. Соседка с третьего этажа по имени Лидия также оказалась свидетельницей происшествия. По ее мнению, женщину увезли в медучреждение для поправки здоровья.

Вот ее рассказ: "Вчера председатель кооператива сказал, что они вроде как были пьяные. Мы думали, что наркоманы, потому что она так кричала, когда ее выносили, я подумала, что ее в психушку увезли. Но мне показалось, что они сегодня снова около подъезда тусуются".

Пострадавший альпинист в кратком телефонном разговоре рассказал журналистам, что недоброжелатели не только мешали ему работать, но и пригрозили перерезать тросы: "Факт, что неприятно. Неприятно, что такое происходит, что ты не можешь работать безопасно в коммунальной сфере, обслуживая людей, делая ремонт на их многоэтажках, чтобы им было теплее и спокойнее зимой".

Мужчина отделался синяками и испачканной робой, однако происшествие заставляет задуматься об отношении жильцов дома к человеку, который выполняет работу на благо этих же самых жильцов.