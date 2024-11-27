«Никогда вам не быть латышами»: Ланга отказала русским вправе быть «государственной нацией»

В чем же он провинился? Он написал: «21 год я определил себя как латыша русского происхождения! 21 год национализм продолжает угрожать будущему моей родины. И я продолжаю быть латышом. Мою Латвию ни один националист у меня не отнимет, ибо я сам — часть латышской нации».

Лиана Ланга не согласна с такими претензиями. Она утверждает: Ханов сознательно вводит вас в заблуждение и путает название национальности и гражданства. В Латвии, как записано в Сатверсме, есть государственная нация латыши (по национальности) и представители меньшинств. В свою очередь русские — даже не меньшинства! Но кто есть граждане, который лезут к нам открыто игнорируя Сатверсме? SOS”!