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«Никогда вам не быть латышами»: Ланга отказала русским вправе быть «государственной нацией»

Редакция PRESS 27 ноября, 2024 07:45

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LETA

«Как русскому лучше устроиться в Латвии, чтобы не думать о преступлениях своих предков - оккупации и колонизации? Просто бесстыдно начать называть себя «латышом»! Мы принимаем только термин «гражданин Латвии другой национальности», французской модели в Латвии никогда не будет, не надейтесь»! - Комментирует на своей странице в Фейсбук высказывание Дениса Ханова Лиана Ланга.

В чем же он провинился? Он написал: «21 год я определил себя как латыша русского происхождения! 21 год национализм продолжает угрожать будущему моей родины. И я продолжаю быть латышом. Мою Латвию ни один националист у меня не отнимет, ибо я сам — часть латышской нации».

Лиана Ланга не согласна с такими претензиями. Она утверждает: Ханов сознательно вводит вас в заблуждение и путает название национальности и гражданства. В Латвии, как записано в Сатверсме, есть государственная нация латыши (по национальности) и представители меньшинств. В свою очередь русские — даже не меньшинства! Но кто есть граждане, который лезут к нам открыто игнорируя Сатверсме? SOS”!

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