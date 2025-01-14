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Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Редакция PRESS 14 января, 2025 18:24

Новости Латвии 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

«Лично я считаю, что тем, кто работает в сфере обслуживания — как в самой кебабной, так и тем, кто доставляет еду на дом, — необходимо говорить по-латышски. Официальный язык в Латвии — латышский. (..) Это означает, что мы хотим выслать из Латвии монахинь, которые не знают латышского языка, — и мы предполагаем, что Рига полна людей, которые работают, служат нашему народу, но не умеют говорить по-латышски», — сказал Краузе.

Министр пообещал, что СЗК поднимет этот вопрос на заседании коалиционного совета по сотрудничеству, одного Минсельхоза будет недостаточно. По мнению Краузе, критическая масса уже накоплена, и необходимо «положить конец двойным стандартам в вопросе государственного языка». Поэтому необходимо межведомственное взаимодействие на уровне Министерства юстиции, Центра государственного языка и Министерства внутренних дел.

Политик указал, что, помимо незнания латышского языка, существуют и другие проблемы с курьерами — уклонение от уплаты налогов и возможное мошенничество, когда вместо курьера приезжает кто-то другой, незаконно его заменяя.

Отныне курьеры, доставляющие заказы на еду, должны быть зарегистрированы в ПВС. PVS называет добавление их имен в базу данных первым шагом, необходимым для обеспечения прозрачности и подотчетности в этой сфере услуг. Ведь специфика работы курьеров (постоянная мобильность) делает практически невозможным проверку их на рабочем месте, особенно если компании, с которыми сотрудничают курьеры, не стремятся раскрывать данные о своих партнерах. База данных позволит вам узнать, сколько курьеров работает в Латвии, собрать информацию о них и получить возможность быстро связаться с каждым из них.

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Важно 14:16

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Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

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Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

Мир 14:10

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Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

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Польша не пропустила словацкий самолет в Москву, Латвия пропустила: не стоило ли отказать? Мнения

Важно 14:01

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Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

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Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Новости Латвии 13:54

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Важно 13:37

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Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

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Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

Важно 13:33

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Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

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