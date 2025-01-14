Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

«Лично я считаю, что тем, кто работает в сфере обслуживания — как в самой кебабной, так и тем, кто доставляет еду на дом, — необходимо говорить по-латышски. Официальный язык в Латвии — латышский. (..) Это означает, что мы хотим выслать из Латвии монахинь, которые не знают латышского языка, — и мы предполагаем, что Рига полна людей, которые работают, служат нашему народу, но не умеют говорить по-латышски», — сказал Краузе.

Министр пообещал, что СЗК поднимет этот вопрос на заседании коалиционного совета по сотрудничеству, одного Минсельхоза будет недостаточно. По мнению Краузе, критическая масса уже накоплена, и необходимо «положить конец двойным стандартам в вопросе государственного языка». Поэтому необходимо межведомственное взаимодействие на уровне Министерства юстиции, Центра государственного языка и Министерства внутренних дел.

Политик указал, что, помимо незнания латышского языка, существуют и другие проблемы с курьерами — уклонение от уплаты налогов и возможное мошенничество, когда вместо курьера приезжает кто-то другой, незаконно его заменяя.

Отныне курьеры, доставляющие заказы на еду, должны быть зарегистрированы в ПВС. PVS называет добавление их имен в базу данных первым шагом, необходимым для обеспечения прозрачности и подотчетности в этой сфере услуг. Ведь специфика работы курьеров (постоянная мобильность) делает практически невозможным проверку их на рабочем месте, особенно если компании, с которыми сотрудничают курьеры, не стремятся раскрывать данные о своих партнерах. База данных позволит вам узнать, сколько курьеров работает в Латвии, собрать информацию о них и получить возможность быстро связаться с каждым из них.