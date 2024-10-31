Ни раздумывая ни минуты: как поступивший на службу в «неотложку» спасатель оказался в нужном месте в нужное время

«Смеркалось. Наши коллеги возвращались в Центр поддержки бригады после успешного вызова.

Вдруг вдалеке мы увидели большое облако дыма, которое росло, становясь все более густым и угрожающим, в этот золотой сумеречный час. Не раздумывая ни минуты, вся команда медиков приняла решение: жать на педаль и мчаться туда. Вдруг кому-то угрожает опасность, вдруг кому-то нужна медицинская помощь.

Когда мы попали в эпицентр происшествия, водитель «скорой», молодой и крепкий парень Арнис, принял смелое решение - войти в задымленный дом, чтобы спасти человека из пламени, ведь каждая минута могла оказаться решающей. Взвесив все риски, включая собственную безопасность, Арнис спас пострадавшего, который был передан в профессиональные руки медиков. А вскоре после этого прибыли спасатели, чтобы справиться с огнем. К счастью, на этот раз все закончилось благополучно! Но скорее всего по случайному стечению обстоятельств.

«Оказался в нужное время, в нужном месте и с нужными людьми», - так этот случай описывает водитель «скорой» Арнис Муцениекс. Он работает водителем в NMPD уже почти 2 года, но его основная работа - спасатель в Государственной пожарно-спасательной службе.

По его словам, в тот критический момент в нем проснулось то самое чувство, из-за которого он пришёл в профессию – острое желание спасать людей. И это не первый раз, когда ему приходится применять свои навыки спасателя на работе в NMPD. Например, однажды пациент, к которому они прибыли на вызов, пожаловался на сильную головную боль. Пока медики пытались выяснить причину, опытный спасатель сразу почувствовал запах газа в воздухе. И снова все прошло успешно.

На вопрос, что дает работа NMPD и VUGD, Арнис отвечает однозначно: «Они дополняют друг друга. Нас объединяет сильное чувство миссии – спасать жизни. И не важно, где ты находишься в этот момент – на одном или другом дежурстве, дома или на отдыхе. Ты всегда знаешь – что бы ни случилось и в какое время дня и ночи, я не раздумывая ни минуты брошусь на помощь!», - и это чувство сопровождает каждый шаг Арниса!", - пишут представители NMPD и говорят, что очень гордятся своим коллегой.

Отметим, что Арнис – не единственный работник NMPD, который объединяет две профессии.