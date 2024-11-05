Ни путешествия, ни денег: работник турфирмы обвиняется в присвоении и растрате крупной суммы

Потерпевшими по уголовному делу признаны 37 человек. Они заплатили деньги за путешествия, которые впоследствии были отменены, но средства им возвращены не были. В результате пострадавшим были нанесены убытки на сумму в 38 031,55 евро.

В 2021 году Государственная полиция получила информацию о том, что компания «Ceļojumzinis» заключила с клиентами договоры на оказание туристических услуг и получило авансовые платежи. В связи с мерами по борьбе с Covid-19 поездки были отменены, однако деньги клиентам так и не были возвращены.

В процессе расследовано было изучено 18 эпизодов с 37 потерпевшими в связи с возможными незаконными действиями должностного лица турфирмы, которое подозревается в присвоении и растрате крупных денежных средств. В ходе следствия было установлено, что средства были растрачены, в том числе на личные нужды. Подозреваемый ранее не в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Собрав достаточно доказательств в этом объемном уголовном процессе, 22 октября этого года сотрудники Государственной полиции направили дело в прокуратуру для возбуждении уголовного преследования в отношении одного лица. Все потерпевшие подали заявления о возмещении причиненного ущерба в соответствии с законом.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.