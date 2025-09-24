Невдалеке от королевского дворца в Осло прогремел взрыв

На месте обнаружили второе взрывное устройство, напоминавшее военную ручную гранату. Его уничтожили в ходе контролируемого подрыва. Жителям города пришли экстренные уведомления на мобильные телефоны с просьбой держаться подальше от района происшествия.

«Мы задержали одного подозреваемого и активно ищем дополнительную информацию, а также других возможных участников. Наша гипотеза — что нападение планировалось на других преступников, но мы не исключаем никаких версий», — заявил ответственный за операцию полицейский Брайан Скотнес. По его словам, район в настоящее время безопасен.

По данным телеканала TV2 и газеты Aftenposten, задержан 13-летний подросток. Полиция не подтвердила эти сведения официально.

Норвежские СМИ отмечают, что взрыв стал резонансным и вызвал вопросы о безопасности, учитывая близость к дипломатическим объектам и правительственным зданиям. Газета VG со ссылкой на источники указывает, что речь может идти о «разборке между преступными группировками».

Инцидент произошёл на следующий день после того, как аэропорты Осло и Копенгагена были вынуждены временно приостановить работу из-за появления в ночном небе неопознанных дронов.

Расследование продолжается, полиция усилила патрулирование в центре столицы.