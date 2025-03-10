Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Марта Завтра: Agita, Konstantins
Доступность

Неужели? Евросоюз запретит кофе

Euronews 10 марта, 2025 13:00

Мир 0 комментариев

Некоторые, в основном британские, таблоиды раздули опасения, что Евросоюз скоро запретит кофе после того, как Еврокомиссия якобы признала кофеин опасным для здоровья человека.

В новостных сообщениях и ставших вирусными постах в соцсетях утверждается, что Евросоюз признал кофе опасным для человека.

Британский новостной канал GB News, ориентированный на общественное мнение, обвиняет "вмешательство брюссельских бюрократов" в то, что кофе объявлен небезопасным. Ещё одна британская газета The Telegraph сообщает, что ЕС признал кофеин "вредным для человека", разжигая опасения о запрете чёрного напитка по всему блоку.

В статье индийского телеканала NDTV World говорится, что Евросоюз ввел прямой запрет на кофеин, и делается попытка объяснить, почему. Авторы статей в Global Guido, The Daily Mail и The Daily Express также пытаются вызвать ярость против ЕС за то, что тот якобы прокладывает путь к запрету кофе.

В статьях туманно упоминается доклад об использовании кофеина в пестицидах, но при этом не приводится никаких ссылок или официальных названий.

 Поиск в интернете по ключевым словам сначала приводит нас к статье The Independent, в которой упоминается заявка французской компании Progarein на использование кофеина в качестве пестицида для капусты, картофеля и других культур.

Дальнейший поиск этой информации приводит нас к решению Европейской комиссии, принятому в октябре 2024 года в ответ на просьбу Progarein одобрить кофеин "в качестве основного вещества для защиты растений, а именно: как инсектицид для капусты, картофеля и Buxus sempervírens - растения семейства Самшитовых, и как моллюскоцид для всех съедобных и несъедобных культур".

В конечном итоге Комиссия решила не разрешать компании использовать кофеин в качестве основного пестицида, основываясь на научных рекомендациях, которые она запросила у Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

В решении говорится, что "кофеин вреден для человека, если его поглощать", и отмечается, что он оказывает пагубное воздействие на организм.

Более детальное перечисление EFSA выглядит так: кофеин оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, гидратацию и температуру тела у взрослых, а также на центральную нервную систему (сон, беспокойство, изменения поведения) у взрослых и детей, может вызвать неблагоприятный исход беременности, связанный с весом плода при рождении", - говорится в сообщении Комиссии.

"Кроме того, из-за отсутствия данных EFSA не смогла завершить оценку непищевых рисков для операторов, работников, посторонних лиц и местных жителей", - добавила она.

При этом будет преувеличением сказать, что ЕС признал кофе вредным для человека, поскольку речь идет о высоких дозах чистого кофеина, а не привычной чашке утреннего кофе.

В информационном бюллетене EFSA о кофеине говорится, что в средней чашке фильтрованного кофе содержится около 90 мг этого вещества, в эспрессо - 80 мг, а в черном чае - 50 мг, и что потребление 400 мг в течение дня не вызывает опасений по поводу здоровья взрослого человека.

В нём также упоминается, что разовые дозы кофеина до 200 мг из всех источников не должны вызывать особых проблем у среднестатистического здорового человека.

Только после пяти-шести чашек кофе кофеин может принести вред сну и психическому здоровью в краткосрочной перспективе, вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой в долгосрочной перспективе и замедлить рост плода, утверждает EFSA.

"Разовые дозы кофеина, которые, как считается, не вызывают опасений для взрослых, могут быть применены и к детям, поскольку скорость переработки кофеина детьми и подростками не ниже, чем у взрослых, а имеющиеся исследования по воздействию кофеина на тревожность и поведение детей и подростков подтверждают этот уровень", - говорится в сообщении ведомства.

Так что, несмотря на вводящие в заблуждение заголовки таблоидов, ЕС не запрещает кофеин. Одна-две утрениие чашки, а также послеобеденный чай и мате безопасны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 75 реакций
Комментарии (0) 75 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Ведут себя как свиньи. Нет — даже хуже»: ужасные истории от людей, сдающих квартиры в Риге

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Читать
Загрузка

Каждого четвёртого чиновника попросят на выход: так сказала Силиня. Получится ли — другой вопрос

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Читать

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Великобритании

Мир 19:39

Мир 0 комментариев

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Читать

«Это полный кошмар! Он не в себе»: Вайра Вике-Фрейберга о Трампе

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Читать

«Скучает и вызывает полицию»: бдительный сосед доводит до отчаянья жильцов многоквартирного дома

Важно 19:03

Важно 0 комментариев

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Читать

Рестарт правительства продолжается: грядут перестановки среди парламентских секретарей

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

Читать

Для уменьшения бюрократии необходимо создать еще одну рабочую группу: Силиня

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Читать