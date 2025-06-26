Нет ни подходящих условий, ни единого мнения: президент Латвии о вступлении Украины в НАТО

Ринкевичс подчеркнул, что, несмотря на отсутствие консенсуса по срокам, приглашение Украине вступить в НАТО остаётся в силе. Он напомнил о Бухарестской декларации 2008 года, которая заложила основу для будущего членства Украины, и отметил, что это обязательство последовательно подтверждалось во всех последующих документах альянса. По словам президента, эти основополагающие принципы остаются неизменными.

Эдгарс Ринкевичс также признал, что в подходах к поддержке Украины существуют нюансы как среди стран Европейского Союза, так и среди членов НАТО. Он отметил, что страны Балтии, Польша, Северные страны и Румыния последовательно оказывают всестороннюю поддержку, в то время как другие государства проявляют большую осторожность. Эта ситуация, по его словам, не изменилась.

Помощь Украине преимущественно оказывается на уровне отдельных государств, а не через структуры НАТО, хотя в рамках альянса также существуют согласованные программы. Каждая страна самостоятельно определяет, как классифицировать свои программы военной поддержки. Например, Латвия выделяет 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на поддержку Украины. У Министерства обороны Латвии есть конкретные планы по оказанию помощи на этот и следующий год, включая поставку 42 бронетранспортеров "Patria" в текущем году.