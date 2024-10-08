Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Октября Завтра: Aina, Anete

«Нет больших опасений, что зимой не будет тепла и электроэнергии»: Казакс

Редакция PRESS 8 октября, 2024 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Цены на нефть в мировой экономике все еще относительно низкие, но потенциал их колебаний очень высок, заявил во вторник президент Банка Латвии Мартиньш Казакс на организованной Банком Латвии дискуссии.

Комментируя прогнозы цен на нефть, он отметил, что с июня этого года цены на нефть в мире падали, но в последние недели ситуация изменилась.

"Несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, ранее его влияние на цены на нефть было относительно небольшим, так как цены на нефть упали почти до 70 долларов США за баррель, но теперь, с эскалацией этого конфликта, мы видим, что цены на нефть выросли", - сказал Казакс.

Он добавил, что объемы добычи нефти, с другой стороны, остаются довольно высокими, и, учитывая слабость экономики, в ближайшем будущем не должно возникнуть большого дефицита нефти.

Казакс также отметил, что мировые цены на газ становятся все выше.

Что касается запасов природного газа в Европейском союзе (ЕС), то, по его словам, они находятся на очень хорошем уровне. "Поэтому нет больших опасений, что зимой не будет тепла и электроэнергии", - сказал Казакс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Подорожает примерно всё: правительство повысит акциз

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

Читать
Загрузка

Они это сделали: правительство поддержало снижение взносов во второй пенсионный уровень

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Читать

Как будут расти наши налоги: подоходный, акцизный, транспортный…

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Читать

В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

Важно 14:17

Важно 0 комментариев

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Читать

В Латвии пересчитали представителей среднего класса: кто это?

Новости Латвии 14:15

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Читать

Годовая инфляция в Латвии достигла 1,4% в сентябре

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

Дожили: у депутатов Сейма проблемы с питанием

Латышские СМИ 14:07

Латышские СМИ 0 комментариев

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

Читать