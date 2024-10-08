«Нет больших опасений, что зимой не будет тепла и электроэнергии»: Казакс

Комментируя прогнозы цен на нефть, он отметил, что с июня этого года цены на нефть в мире падали, но в последние недели ситуация изменилась.

"Несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, ранее его влияние на цены на нефть было относительно небольшим, так как цены на нефть упали почти до 70 долларов США за баррель, но теперь, с эскалацией этого конфликта, мы видим, что цены на нефть выросли", - сказал Казакс.

Он добавил, что объемы добычи нефти, с другой стороны, остаются довольно высокими, и, учитывая слабость экономики, в ближайшем будущем не должно возникнуть большого дефицита нефти.

Казакс также отметил, что мировые цены на газ становятся все выше.

Что касается запасов природного газа в Европейском союзе (ЕС), то, по его словам, они находятся на очень хорошем уровне. "Поэтому нет больших опасений, что зимой не будет тепла и электроэнергии", - сказал Казакс.