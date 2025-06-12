«Несколько сантиметров в сторону — он бы не выжил»: на ребенка обрушилось баскетбольное кольцо

Баскетбольная площадка в Мадоне популярна как среди молодёжи, так и среди взрослых, предпочитающих активный отдых. Во время игры один из ребят в прыжке ухватился за кольцо, но конструкция не выдержала — тяжёлое кольцо вместе с основанием обрушилось прямо на 13-летнего мальчика.

К счастью, подросток был не один — его друзья помогли убрать с него упавшее кольцо, которое сдавило грудную клетку. Поняв, что друг не может прийти в себя после удара, они вызвали скорую помощь. «Медицинская сестра сказала: если бы упало на несколько сантиметров в сторону — он бы не выжил. У него травмированы лёгкие и сломано ребро», — рассказала местная жительница, узнавшая о случившемся от внучки.

В самоуправлении Мадоны подтвердили, что менее месяца назад на площадке были завершены работы по её обновлению — установлены уличные теннисные столы, питьевой фонтанчик, зрительские трибуны и выполнен ряд других улучшений. Однако два из семи баскетбольных колец не были заменены, и одно из них оказалось неисправным и сломалось.

Несмотря на то, что на площадке часто бывает много детей разного возраста, создающих немало шума, местные жители радуются тому, что молодёжь предпочитает спорт вместо телефонов.

13-летнего мальчика скоро обещают выписать из больницы. Государственная полиция начала расследование инцидента.