Несколько самоуправлений Латгале хотят открыть кадетскую школу

Сейчас идет рассмотрение поступивших предложений.

Как сообщалось, идея создания школы обсуждалось в ходе разработки плана действий "Для экономического роста восточного приграничья Латвии и укрепления безопасности на 2025-2027 годы" и была включена в план мероприятий.

Первоочередным является намерение не построить что-то новое, а изыскать возможность использования уже существующей инфраструктуры образовательных учреждений по аналогии с профессиональной средней школой им. Калпака, которая использует существующую образовательную инфраструктуру.

Средняя школа им. Калпака основана 1 июля 2021 года. Это учреждение среднего образования с военной направленностью. Помимо общеобразовательных предметов, особый акцент делается на физической подготовке молодежи и развитии лидерских навыков.