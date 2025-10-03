Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Нервы расшатались? Есть решение!

Новости партнеров Редакция PRESS 3 октября, 2025 14:57

Новости партнеров

Китайская медицина часто оказывается весьма эффективной в борьбе с моральным угнетением: рассказываем, как это работает

Практический опыт показывает, что методы восточной медицины, наряду с традиционной для Европы западной, помогают многим людям справиться с депрессивными состояниями, нервным перенапряжением, профессиональным выгоранием, хандрой и горем.

Директор клиники, специалист Ķiniešu medicīna Марк Олейник

Вот что рассказывает наш консультант — директор клиники с 20-летней историей, специалист Ķiniešu medicīna Марк Олейник:

— К неврозам относятся нарушения настроения и эмоциональные расстройства — это постоянное беспокойство, фобии (страхи), подавленность, истерия и так далее. Наиболее частым из перечисленных видов сегодня является невроз напряжения, характеризующийся внутренним напряжением и тревогой.

Страхи подразделяются на связанные с ситуацией, действием либо объектом. Неврозы навязчивых состояний также делятся, но уже в связи с тем, идет ли речь о навязчивых идеях, навязчивых планах, либо о такого же вида активностях.

С точки зрения китайской традиционной медицины, которая относит к внешним болезнетворным факторам в том числе и патологические эмоции, причина возникновения неврозов может трактоваться двояко. С одной стороны, патологические эмоции могут повреждать внутренние органы, вызывая в них устойчивые изменения, с другой стороны, изменения со стороны внутренних органов могут формировать выраженные изменения эмоций.

Часто встречающимся невротическим расстройством является депрессия. Однако важно знать, что изменение настроение на грустное, ощущение печали отнюдь не является депрессией. Для констатации депрессии необходимо наличие трех признаков: личная причина состояния, имеющаяся в прошлом психотравмирующая ситуация и адекватное изменение симптомов в зависимости от ситуации.

Депрессия (как медицинский диагноз) в западной медицине лечится лекарственными и нелекарственными методами (психотерапия, психиатрия). В тяжелых состояниях, особенно несущих угрозу жизни, я, безусловно, буду выступать за применение всего арсенала средств, в первую очередь лекарственных препаратов.
При этом методы традиционной китайской медицины, без сомнения, могут оказывать как вспомогательную функцию, так и играть основную роль.

Депрессия любого типа является тяжелым заболеванием и требует холистического (комплексного) подхода с применением разнообразных методик.

Все в организме взаимосвязано!

Основой китайской медицины является Ву-Син, так называемый цикл Пяти Элементов, к которым относятся огонь, вода, земля, металл и дерево. С каждым из них связаны определенные системы органов и конкретный тип эмоционального расстройства.
Ввиду того, что нормальной эмоцией, связанной с легкими, в традиции китайской медицины является печаль, то становится понятным, что при слабости энергии легких может сформироваться эмоция патологическая — меланхолия, что при наличии травмирующей ситуации может привести к депрессии.

Такая же ситуация возможна при угнетении энергии сердца, так как при этом будет угасать нормальная для сердца эмоция — оптимизм.

Застойные явления в печени могут привести к вторичной слабости пищеварительной системы, что также может привести к депрессии — как следствие недостатка питания различных органов (сердца, легких), как следствие недостатка питания мозга.

Невротическое состояние, связанное с элементом «дерево» (система печень/желчный пузырь), — это состояния, связанные с гневом и раздражением. Раздражение и гнев, не высказанные, обращенные прежде всего вовнутрь, на самого себя, также в конце концов могут приводить к появлению депрессии.

В зависимости от психоэмоциональных и (или) органных изменений проводится соответствующая корректирующая, связанная с конкретным синдромом терапия, используются различные средства — иглотерапия (акупунктура), прижигание, аурикулопунктура, массаж, гомеопатические и фитопрепараты.

Обо всех методах ТКМ, которая помогает в борьбе со стрессом и прочими расстройствами эмоциональной сферы, можно почитать на сайте клиники: https://www.adatuterapija.lv/ru/o-klinike

 

СПРАВКА. Современные иглы для акупунктуры изготавливаются из специальной стали в смеси с серебром. Наиболее часто используемая толщина игл для иглотерапии — 0,3 мм. В клинике «Китайская медицина» используются иглы, изготовленные в одном старых центров Китая по их производству — в городе Сучжоу. Комплект игл для каждого пациента индивидуальный и вторично не используется. 

 

Адрес клиники «Ķīniešu medicīna»:

ул. Бривибаc,106, второй этаж. (вход с улицы Бривибас).

Тел. 26026958

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:00 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать