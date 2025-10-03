Нервы расшатались? Есть решение! Новости партнеров Редакция PRESS 3 октября, 2025 14:57 Новости партнеров

Китайская медицина часто оказывается весьма эффективной в борьбе с моральным угнетением: рассказываем, как это работает

Практический опыт показывает, что методы восточной медицины, наряду с традиционной для Европы западной, помогают многим людям справиться с депрессивными состояниями, нервным перенапряжением, профессиональным выгоранием, хандрой и горем.

Вот что рассказывает наш консультант — директор клиники с 20-летней историей, специалист Ķiniešu medicīna Марк Олейник:

— К неврозам относятся нарушения настроения и эмоциональные расстройства — это постоянное беспокойство, фобии (страхи), подавленность, истерия и так далее. Наиболее частым из перечисленных видов сегодня является невроз напряжения, характеризующийся внутренним напряжением и тревогой.

Страхи подразделяются на связанные с ситуацией, действием либо объектом. Неврозы навязчивых состояний также делятся, но уже в связи с тем, идет ли речь о навязчивых идеях, навязчивых планах, либо о такого же вида активностях.

С точки зрения китайской традиционной медицины, которая относит к внешним болезнетворным факторам в том числе и патологические эмоции, причина возникновения неврозов может трактоваться двояко. С одной стороны, патологические эмоции могут повреждать внутренние органы, вызывая в них устойчивые изменения, с другой стороны, изменения со стороны внутренних органов могут формировать выраженные изменения эмоций.

Часто встречающимся невротическим расстройством является депрессия. Однако важно знать, что изменение настроение на грустное, ощущение печали отнюдь не является депрессией. Для констатации депрессии необходимо наличие трех признаков: личная причина состояния, имеющаяся в прошлом психотравмирующая ситуация и адекватное изменение симптомов в зависимости от ситуации.

Депрессия (как медицинский диагноз) в западной медицине лечится лекарственными и нелекарственными методами (психотерапия, психиатрия). В тяжелых состояниях, особенно несущих угрозу жизни, я, безусловно, буду выступать за применение всего арсенала средств, в первую очередь лекарственных препаратов.

При этом методы традиционной китайской медицины, без сомнения, могут оказывать как вспомогательную функцию, так и играть основную роль.

Депрессия любого типа является тяжелым заболеванием и требует холистического (комплексного) подхода с применением разнообразных методик.





Все в организме взаимосвязано!

Основой китайской медицины является Ву-Син, так называемый цикл Пяти Элементов, к которым относятся огонь, вода, земля, металл и дерево. С каждым из них связаны определенные системы органов и конкретный тип эмоционального расстройства.

Ввиду того, что нормальной эмоцией, связанной с легкими, в традиции китайской медицины является печаль, то становится понятным, что при слабости энергии легких может сформироваться эмоция патологическая — меланхолия, что при наличии травмирующей ситуации может привести к депрессии.

Такая же ситуация возможна при угнетении энергии сердца, так как при этом будет угасать нормальная для сердца эмоция — оптимизм.

Застойные явления в печени могут привести к вторичной слабости пищеварительной системы, что также может привести к депрессии — как следствие недостатка питания различных органов (сердца, легких), как следствие недостатка питания мозга.

Невротическое состояние, связанное с элементом «дерево» (система печень/желчный пузырь), — это состояния, связанные с гневом и раздражением. Раздражение и гнев, не высказанные, обращенные прежде всего вовнутрь, на самого себя, также в конце концов могут приводить к появлению депрессии.

В зависимости от психоэмоциональных и (или) органных изменений проводится соответствующая корректирующая, связанная с конкретным синдромом терапия, используются различные средства — иглотерапия (акупунктура), прижигание, аурикулопунктура, массаж, гомеопатические и фитопрепараты.

