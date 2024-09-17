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«Необходимо отменить пенсионную систему в Латвии»: мнение эксперта (6)

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 сентября, 2024 10:17

Латышские СМИ 6 комментариев

TV24

Чтобы компенсировать снижение доходов в госбюджет, вызванного изменением налогов на рабочую силу, планируется перевести 1% отчислений из накопительной пенсионной системы второго уровня, на первый уровень пенсий.

Министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что предлагаемый перевод взносов со второго на первый пенсионный уровень не нанесет ущерба гражданам. Ашераденс также пояснил, что это позволит снизить налоги на рабочую силу, а также улучшить размер будущих пенсий.

Тем не менее в течении дня на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано более 10 тысяч подписей за то, чтобы взносы пенсионных накоплений второго уровня не уменьшались, что противоречит планам правительства.

По оценкам инициаторов сбора подписей, предлагаемое снижение взносов в пенсии второго уровня приведет к сокращению пенсионных накоплений: через 10 лет для латвийца со средней зарплатой на 4000 евро, а при выходе на пенсию через 30 лет результатом налоговых изменений станет то, что пенсионные накопления окажутся на 40 000 евро меньше.

По поводу действующей пенсионной системы свое мнение в программе "Preses klubs" высказывает также глава компании кибербезопасности "Possible Security" Кирилл Соловьев:

"3-й пенсионный уровень — это инвестиционный инструмент для людей, у которых слово «пенсия» вызывает чувство спокойствие. 1-й и 2-й уровни пенсии - это схема пирамиды. Я уже 10 лет публично говорю о том, что необходимо отменить пенсионную систему в Латвии. Это должно быть сделано заранее и своевременно сказать, например, что через 30 лет государство прекратит выплачивать пенсии. Чтобы люди могли начать делать накопления».

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Комментарии (6) 22 реакций
Комментарии (6) 22 реакций
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