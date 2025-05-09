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Немцы против Гитлера: как боевые группы «Свободной Германии» помогали Красной армии в Курляндском котле

Редакция PRESS 9 мая, 2025 20:53

История и культура 0 комментариев

В ходе войны в СССР был создан Национальный комитет «Свободная Германия» (НКСГ), в который вошли немецкие военнопленные, выразившие желание принять деятельное участие в борьбе с нацизмом. В 1944-45 годах из них были созданы Боевые группы (нем. Kampfgruppen), которые с различными заданяими направлялись в немецкий тыл на разных участках фронта – в том числе в Курземе.

Боевые действия не были основной их задачей – они применялись в основном для разведки и ведения пропаганды среди вроеннослужащих вермахта. Тем не менее, эти формирования были вооружены и вели и боевые действия. Немецкий историк Вилли Вольф приводит три примера деятельности таких групп на территории Латвии.

Одна  из  них,  в  составе  которой были  Харри  Лау,  Адальберт  Бацан,  Ганс  Шляйншок,  Гебхард  Кунце  и  австриец  Луис  Обередер,  получила задание  по  проведению  антифашистской  работы  среди немецких  солдат  и  сбору  сведений  о  важных  военных  объектах  в  районе  Лиепая— Скрунда—Салдус.  Группа  выполнила  все  поставленные  перед  ней  задачи.  1  января  1945  года  она  без  потерь  возвратилась  в  расположение  антифашистской  школы  1-го Прибалтийского фронта.

Не все  акции  немецких  антифашистов проходили  без  потерь.  Немало  антифашистов  попало  в руки  фашистских  контрразведывательных  органов  и  погибло.  К  их  числу  относятся  Рудольф  Штробель  и  Ганс Герике.  Вместе  с  Фрицем  Шнайдером,  Хацем  Вайссом и  Хельмутом  Фоссом  они  были  сброшены  с  парашютами в  ночь  на  29  августа  1944  года  в  районе  Валга  —  Вёру. В  их  задачу  входил  подрыв  в  нескольких  местах  железнодорожной  линии  Валга  —  Валмиера.  При  проведении акции  Штробель  был  захваченн. 19  декабря  1944  года он  был  расстрелян  фашистами  в  Данциге.  Ганс  Герике погиб в бою при  переходе  линии  фронта  с  остатками  группы.

Подобная  же  судьба  постигла  и  другую  группу  Движения  «Свободная  Германия»,  насчитывавшую  шестнадцать  человек,  в  курляндском  котле.  Среди  них  находились  Хильрих  Хиронимус,  Гуго  Пипер,  Фриц  Хатцки, Хельмут  Моме,  Ганс  Айкер,  Хельмут  Ульмайер  и  Якш. Группу  сопровождали  два  советских  радиста,  медсестра и  капитан  Бочкарев.  Группа  имела  задание  по  сбору и  передаче  по  радио  разведывательных  данных  советскому  командованию,  а  также  проведению  антифашистской  разъяснительной  работы  среди  немецких  солдат.

 16  февраля  1945  года  она  была  выброшена  с  парашютами  в  район  Тукумса,  но  приземлилась  прямо  в район  сосредоточения  немецкой  части.  Обе  стороны  растерялись.  Но  поскольку  парашютисты  говорили  на  немецком  языке,  они смогли на время запудрить мозги своим бывшим камрадам. Группа сумела благополучно выйти их этого района. Однако, на  рассвете антифашисты  были окружены  на  одном  из  близлежащих  крестьянских  хуторов эсэсовской ротой.  Группа приняла  неравный  бой, который  длился  до  тех  пор,  пока  почти  все  были  ранены  или  убиты.  Эсэсовцы  добили  всех  раненых, в  том  числе  и  советскую  медсестру.  Только  два  антифашиста  из  всей  группы  были пленены и доставлены  в  военную тюрьму  в  Лиепае. Одного  из  них  8  мая  1945  года  эсэсовцы  расстреляли  вместе  с  другими  политическими  заключенными.  Другому - Якшу,  удалось смешаться  с  уголовниками  и  избежать  казни.  Он  доложил  о  судьбе  своих  советских  и  немецких  товарищей советскому  командованию  и  возвратился  в  антифашистскую  фронтовую  школу.

В  состав еще одной  разведгруппы входили  Вилли  Харбс, Вальтер  Норвинг,  Френцель  и  советский  радист.  Ее  задачей  было  ведение  разведки  в  порту  Лиепая.  В  ночь на  5  мая  группа  была  сброшена  с  парашютами  в  50  километрах  от  Лиепаи.  Поскольку  выброска  была  замечена,  подразделения  вермахта  блокировали  район. Через два  дня,  воспользовавшись  болотистой  местностью,  группе  удалось  прорваться  из  окружения.  Она достигли города  и  уже  в  Лиепае  узнала  о  безоговорочной капитуляции  Германии.  Здесь члены группы соединились  со  вступившими  в  город  советскими  войсками.

 

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