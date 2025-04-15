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Немецкий «Леопард-2» повторяет судьбу «Тигра» — проигрывает войну с русскими: британский эксперт (3)

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 11:28

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"Утечка информации из Министерства обороны Германии о недостатках танка Leopard 2 в Украине не должна стать сюрпризом для любого, кто хоть немного знаком с историей немецких танков или западной танковой историей в целом, - пишет британский эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в The Telegraph.

Leopard 2 - это чудо техники, напоминающее немецкий танк "Тигр" времен Второй мировой войны: возможно, самый опасный танк войны. Leopard 2 имеет очень сложную систему управления огнем, выдающуюся по мощности силовую установку и превосходную 120-мм пушку. Однако он очень восприимчив к атакам беспилотников, а в случае повреждения или поломки его очень сложно починить. Хуже того, как и «Тигр» времен Второй мировой войны, он очень малочислен. Русские потеряли тысячи танков Т-72, Т-80 и Т-90. Украине было поставлено всего 18 Leopard 2!

Первая выявленная проблема заключается в том, насколько сложно украинским солдатам чинить эти танки и поддерживать их в боеспособном состоянии. Если ломается двигатель, его приходится везти за сотни километров для ремонта в специализированное учреждение, в то время как старые, простые двигатели российских танков легко чинятся любым автомехаником, при необходимости на месте. Первым танком, которым я командовал, был Chieftain, разработанный в 1950-х годах, на котором стоял двигатель от «лондонского автобуса». Двигатель часто останавливался, когда соленоид впрыска топлива заклинивало. Это просто устранялось с помощью бельевой прищепки, чтобы держать его открытым! Аналогичная проблема с Leopard 2 или CR2 потребовала бы нового двигателя.

Во-вторых, эти многомиллионные танки стали очень восприимчивы к вездесущим беспилотникам стоимостью 500 долларов, которые уничтожают их с ужасающей скоростью. Leopard 2 и CR2 были разработаны тогда, когда угрозы от беспилотников не было. Даже во время битвы при Камбрэ в 1917 году экипажи были очень обеспокоены тем, что немцы бросали ручные гранаты на крышу самых ранних танков, где броня была наиболее тонкой, и уничтожали их. Они быстро установили на крыше клетки из кроватной проволоки, которые эффективно противостояли этой угрозе.

Забытые уроки Первой мировой.

В определенной степени металлические клетки, которые сейчас привариваются к танкам Leopard 2 и к британскому Challenger CR2, противостоят дронам, но только после того, как эти танки будут оснащены развивающимися комплексами средств защиты, включающими множество лазеров и других видов оружия, эта угроза будет сведена к приемлемым пропорциям.

Третий недостаток - это численность. Немцы проиграли Вторую мировую войну, потому что не смогли сравниться с численностью танков, которую могли генерировать союзники. Например, на поздних этапах войны союзники произвели около 60 000 танков «Шерман», которые в конечном счете победили более сложные и мощные танки «Тигр» и «Пантера», потому что у немцев их было всего несколько тысяч. Точно так же 18 «Леопардов-2» и 14 CR2, которые мы отправили, едва ли могут похвастаться тем, что есть сегодня в Украине. В докладе говорится, что гораздо более многочисленные, старые и простые Leopard 1 очень эффективны.

Есть много важных уроков, которые западные армии и танкисты должны извлечь из этих проблем. Поскольку в настоящее время МО Великобритании занимается восстановлением и модернизацией танков CR2 в Challenger 3 при содействии немецкого производителя танков Rheinmetall, мы, британцы, должны усвоить эти уроки уже сейчас, чтобы создать эффективную боевую платформу на ближайшие несколько десятилетий.

Мы должны избежать повторения старой истории с немецкими танками времен Второй мировой войны. Мы должны избежать искушения сделать наши танки слишком сложными, слишком легко поражаемыми, слишком сложными в обслуживании и слишком малочисленными".

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