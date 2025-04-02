Немецкие автопроизводители предупреждают, что цены вырастут из-за пошлин Трампа

Ожидается, что на этой неделе президент США Дональд Трамп объявит о введении новых пошлин на импорт, в дополнение к 25-процентным сборам на импортные автомобили и автозапчасти, о которых он уже распорядился. Но хотя правительства и экспортеры по всему миру готовятся к его следующему шагу, предсказать, что это будет за шаг и какое влияние он окажет, оказалось непросто.

Кроме того, Трамп неоднократно менял направление действий: то объявлял о введении пошлин, то приостанавливал их. Рынки находятся в нестабильном настроении - и в то же время угроза торговой войны вызывает опасения, что на горизонте может появиться еще одна рецессия в США или даже в мире.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) отметила, что американские заводы зависят от сетей поставщиков, особенно в Канаде и Мексике, а значит, эти пошлины будут иметь глобальные последствия. Представитель VDA Зимон Шютц заявил Euronews, что рост цен неизбежен - и в первую очередь для американских клиентов.

"В долгосрочной перспективе, если ситуация обострится, это скажется на росте, процветании и, возможно, на рабочих местах по обе стороны Атлантики. Вот почему поиск решения сейчас так важен", - сказал он.

Немецкие автопроизводители очень активно работают на американском рынке: на их предприятиях занято более 140 000 человек, и они производят там более 900 000 автомобилей в год. Половина из них экспортируется.

"Необходимо также подчеркнуть, что даже сами американские производители выступают против этих пошлин", - говорит Шютц. "Так что американская промышленность в целом, если посмотреть на динамику фондовых рынков, оценивает нынешний курс президента США очень критически".

Он добавляет, что пошлины - не единственная проблема, с которой сталкивается автомобильная промышленность Германии.

"Есть также геополитические сдвиги, которые продолжают влиять на нас. Поэтому так важно, чтобы новое правительство Германии, которое в настоящее время ведет коалиционные переговоры, и Еврокомиссия выполнили свою домашнюю работу".

Шютц призывает Германию и ЕС в первую очередь сократить бюрократические проволочки и сосредоточиться на повышении своей конкурентоспособности и привлекательности в качестве места ведения бизнеса.

Он также отмечает, что цены на энергоносители в Европе в три-пять раз выше, чем в США и Китае, что является серьезной проблемой для международного бизнеса.

"Я считаю важным, чтобы Европа создавала альянсы и сотрудничала с партнерами, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и мы, и чтобы мы выступали за глобальную и свободную торговлю. История показывает, что свободная торговля создает победителей и процветание для всех участников. Это должно стать нашим главным приоритетом", - настаивает Шютц.

Компания Audi в письменном заявлении сообщила Euronews, что Volkswagen Group, в которую она входит, "рассчитывает на конструктивные переговоры между торговыми партнерами, чтобы обеспечить экономическую стабильность и избежать торгового конфликта".

Автопроизводитель подчеркнул важность трансатлантических отношений с США и заявил, что недавно инвестировал в этот рынок более 14 миллиардов долларов (12,95 миллиарда евро).