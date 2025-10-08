Нельзя не обещать! А выплатв соцвзносов для второго пенсионного уровня будут?

«Это не критично. По моим расчётам, даже при нынешнем распределении 15% на первый и 5% на второй уровень удастся обеспечить достаточную замену заработной платы в будущем», — отметил Вольскис.

Он подчеркнул, что один процентный пункт не был изъят из системы, а лишь перераспределён между уровнями. По его словам, при 40-летнем трудовом стаже оба уровня вместе обеспечат около 60% замещения дохода, что соответствует международным рекомендациям. «Но менять баланс между ними больше не стоит», — добавил эксперт.

Комментируя решение правительства Литвы отменить автоматическое участие работников во втором пенсионном уровне и разрешить изымать до 25% накоплений, Вольскис предположил, что Вильнюс пытается пополнить бюджет для финансирования растущих расходов на оборону.

«С точки зрения пенсионной системы это неправильно — нагрузка перекладывается на будущие поколения. Отказ от второго уровня приведёт к сокращению накоплений и снижению уровня замещения», — пояснил он.По его словам, подобные шаги могут вызвать рост инфляции, как это уже произошло в Эстонии два года назад, когда страна зафиксировала самый высокий уровень инфляции в ЕС.

Вольскис напомнил, что общий объём накоплений во втором пенсионном уровне в Латвии достигает почти девяти миллиардов евро, и подчеркнул, что это не «лёгкие деньги» — они сформированы из обязательных социальных взносов.