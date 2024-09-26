Неловкая ситуация: рижанке с маленьким ребенком отказали в элементарной помощи в магазине

Как только ребенок заявил, что хочет в туалет, Элина тут же обратилась к сотрудникам магазина с просьбой воспользоваться их туалетом, но продавец ответил, что это невозможно.

В магазине есть и другие торговцы – Элина также обратилась за помощью в аптеку, где ей также отказали. Ничего не оставалось, как пойти с ребенком на улицу и позволить ему справить нужду возле магазина.

Сотрудники магазина были не проинструктированы, как действовать в ситуациях, когда меленькие покупатели хотят посетить удобства – каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально, однако следует учитывать, что туалет в данном магазине находится в складских помещениях, которые потенциально опасны для малышей, поэтому им и не смогли воспользоваться покупатели.

Однако представитель «Rimi» неоднократно подчеркивает, что каждый случай следует рассматривать индивидуально и бывают ситуации, когда сотрудники сопровождают покупателя и разрешают воспользоваться удобствами для работников.