Нелегальные мигранты рвутся тысячами в Латвию через белорусскую границу

37 из указанных уголовных процессов выделены в отдельное производство из других начатых ранее уголовных процессов.

Как сообщалось, во вторник в Айзкраукльском крае после погони были задержаны нелегальные мигранты и двое их перевозчиков. Упомянутые люди передвигались на микроавтобусе, оборудованном не только поддельными опознавательными знаками полиции и проблесковыми маячками, но и поддельным государственным номерным знаком настоящего полицейского автомобиля. Для остановки беженцев было использовано огнестрельное оружие, двое иммигрантов ранены.

Также сообщалось, что в начале октября погранохрана задержала в Резекненском крае гражданина Латвии, который в приложении "Telegram" организовал доставку девяти мигрантов из приграничной зоны в Ригу.

Обобщенная агентством ЛЕТА информация свидетельствует о том, что в этом году среди задержанных перевозчиков иммигрантов есть граждане не только Латвии, но и Грузии, Украины и Шри-Ланки.

В этом году были пресечены 4657 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а по гуманитарным соображениям в Латвии приняты 18 человек.