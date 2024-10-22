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Нехватка учителей второго иностранного языка: педагогам снизили требования для работы

Редакция PRESS 22 октября, 2024 15:30

Новости Латвии 0 комментариев

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Преподаватели второго иностранного языка должны знать язык как минимум на один уровень выше того, на котором его изучают ученики. В углубленном курсе ученики изучают первый иностранный язык на уровне B2, а второй иностранный язык - на уровне B1.

Согласно принятым поправкам, преподавать второй иностранный язык могут лица, получившие высшее образование и прошедшие программу повышения квалификации по педагогике в объеме не менее 72 часов, владеющие соответствующим языком на уровне не ниже В2 и владеющие методикой преподавания иностранного языка.

До сих пор преподавателем иностранного языка могло быть только лицо, имеющее высшее педагогическое образование и владеющее языком на уровне не ниже В2.

Сертификаты о знании языка согласно единой европейской шкале оценки знания языков могут выдавать международные центры языкового тестирования, университетские языковые центры и другие учебные заведения, отвечающие определенным критериям.

Как сообщалось ранее, с 2026/2027 учебного года преподавание русского языка как второго иностранного в основной школе будет постепенно прекращено. Школы должны будут предлагать один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями в области образования.

Для тех учеников, которые к 1 сентября 2025 года начали изучать второй иностранный язык, отличный от одного из официальных языков ЕС или ЕЭЗ или иностранного языка, регулируемого межправительственным соглашением в области образования, школы должны будут предоставлять его до конца этапа основного образования. Это будет касаться и преподавания русского языка как второго иностранного.

В настоящее время латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения в школе, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы. Теоретически дети могут изучать немецкий, французский и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский, что связано с нехваткой учителей других языков в школах. По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Чтобы увеличить количество учителей, преподающих второй иностранный язык, Министерство образования и науки в сотрудничестве с иностранными учреждениями в Латвии - посольством Германии в Риге и Гете-институтом в Риге, а также посольством Франции в Латвии и Французским институтом в Латвии - предоставляет действующим учителям других предметов с высшим педагогическим образованием возможность получить дополнительную квалификацию - право преподавать немецкий или французский языки.

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Больницы записывают на очередь уже на 26-й год: пациентов «неправильно посчитали»?

Важно 15:24

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Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям

Новости Латвии 15:07

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Драка на тренировке в Инчукалнсе: в бассейне больше не будут проводиться занятия по водному поло

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ЧП и криминал 0 комментариев

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В соцсетях нашли плакат «Аэрофлота»: куда и за сколько можно было улететь из Риги

Важно 14:18

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На плакате по-латышски значится: "Трассы, которые начинаются в Риге". А также указаны основные маршруты - естественно, все города находились в СССР. Ниже приводятся цены. Так, в Москву билет стоил 17 рублей, а в Ленинград - всего 11 рублей. Из Риги можно было махнуть на курорт: в Одессу за 25 рублей, Сочи - 39 рублей, Минеральные Воды - 38 рублей. Самые далекие маршруты - в Новосибирск за 62 рубля, и в Ташкент за 70 рублей.

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