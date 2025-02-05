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Нехватка работников, пробелы в сетях: готова ли Латвия к отключению от энергосетей России? Частное мнение

Редакция PRESS 5 февраля, 2025 11:56

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LETA

«Осталось всего несколько дней до того момента, когда энергетические системы стран Балтии отсоединятся от России. Этот проект разрабатывался в течение нескольких лет и станет историческим моментом для нашей независимости. Были ли эти годы использованы достаточно эффективно, чтобы сделать это отключение незаметным для пользователей? Давайте посмотрим, что сделали наши энергетические компании», рассуждает читатель pietiek.com.

"Государственное акционерное общество Augstsprieguma tīkls (AST) несет ответственность за поставку электричества на территории Латвии без перебоев. И занимается этим совместно с AS Sadales tīkls, которая доставляет электричество к дверям наших домов.

Итак, эта компания установила синхронный генератор и приобрела аккумуляторную станцию ​​для обеспечения стабильности и надежности электроснабжения. Завершила строительство третьего межгосударственного соединения с Эстонией, и на этом всё.

Десять лет назад была построена «Курземская дуга» (Kurzemes loks), которая обеспечивает стабильную передачу электроэнергии в западном регионе Латвии! Восточный регион так же в безопасности? Глядя на карту — нет. Есть восточные «пальцы», которые не создают ощущения безопасности. Необходимо было бы создать сообщение между Резекне и Валмиерой. Такой проект даже не планируется.

Уже сейчас нужно было открывать кабельную линию со Швецией, но, как оказалось, такой проект есть только в планах на 2029 год. Мы рассчитываем на Эстонию и Литву в обеспечении подключения к европейской сети. Насколько это безопасно, мы видим на примере диверсий, организованных Россией. Вместо реализации кабельного соединения со Швецией, AST исследует возможность строительства еще одной линии в регионе Курземе (Броцены – Вентспилс)!

Рассматривая распределение электроэнергии на данном этапе, мы не видим потребителей, которым нужна эта линия! Но мы ясно видим множество запланированных ветряных электростанций, для которых эта линия жизненно важна для реализации их бизнес-проектов! Действительно ли строительство этой линии должно осуществляться за счет европейских средств и взносов граждан в AST?

У руководства этой компанией находится человек, который работал как в Комиссии по регулированию общественных услуг, так и в Госконтроле! Действительно ли реализация такого проекта отвечает модели управления хозяйством? Еще более зловещей является информация о необходимости увеличения фонда оплаты труда из-за нехватки сотрудников, которые могли бы обеспечить работу энергосистемы единой европейской энергосети!

Серьёзно? Оказывается, компания не готова к этому событию, потому что нет сотрудников! Разве Министерство климата и энергетики не проверяло готовность компании к переходу на европейскую сеть? Куда смотрел совет предприятия? За синхронизацию процесса будет отвечать Роланд Ирклис. Вспомните это имя 8 и 9 февраля.

А как Latvenergo, крупнейшая энергетическая компания в странах Балтии, использовала это время? Достаточно ли генерирующих мощностей для обеспечения электроэнергией, если Россия осуществит свою угрозу и перережет линии электропередач? Можно с уверенностью сказать, что ничего не сделано!

Рассматривая исторические стратегические цели компании, можно увидеть, что модернизация всех ГЭС должна была быть завершена (в 2022 г.) и построена первая ветряная электростанция (в 2022 г.). Но ни одна из этих целей не была достигнута!

За это время руководство компании научилось использовать слабые стороны рынка Nordpool и обеспечивать компании сверхвысокую прибыль. Если посмотреть на результаты за прошедшие годы, то можно увидеть, что объемы вырабатываемой электроэнергии за несколько лет практически не изменились, а вот доходы выросли почти вдвое.

Что изменилось на энергетическом рынке с 2020 года? Потребление электроэнергии снизилось, а мощности по производству энергии не увеличились (за исключением частных солнечных станций)! Цена на газ выросла, но лидером инфляции является цена на электроэнергию! Если учесть, что все расходы по реконструкции ТЭЦ взяли на себя жители (знаменитая OIK), то цена на электроэнергию теперь должна составить максимум 10 евроцентов. Наше правительство во главе с министром экономики забыло, что программа OIK получала деньги за то, чтобы у нас было достаточно электроэнергии и по разумной цене.

Правление Latvenergo во главе с Мартиньшем Чаксте проводит политику ограбления потребителей. Полученная сверхприбыль перечисляется в государственную казну и используется для скупки сомнительных энергетических проектов. Возможности сотрудников Latvenergo позволяют компании самостоятельно реализовывать проекты солнечных и ветровых электростанций, однако нынешнее руководство использует большой денежный поток для поддержки проектов, инициированных частными лицами. Выгодно ли это для нас? Проверил ли Госконтроль экономическую целесообразность энергетических проектов, приобретенных Latvenergo? Неужели в энергетике действительно началась золотая эра?".

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