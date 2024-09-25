Недостойное поведение: Общество врачей даст оценку публичным заявлениям врача-антиваксера Медниса

Правление ЛОВ также попросит правоохранительные органы оценить, можно ли считать публичные высказывания Медниса в социальных сетях языком вражды.

Общество врачей считает, что подобная коммуникация заслуживает осуждения и должна быть критически оценена как с точки зрения риска для здоровья населения, так и в свете публичных некорректных и оскорбительных высказываний в адрес коллег.

Врач Агенскалнской клиники Меднис в субботу утром написал в "Telegram", что родители заболевших дифтерией детей, забрав недолеченных детей из больницы, воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего "лечения" своих дочерей, уведомив об этом персонал.

"Это решение было основано на обоснованном беспокойстве родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - говорится в заявлении.

Сертификационный совет ЛОВ может принимать решения о приостановке или аннулировании сертификатов врачей.

Уже сообщалось, что 16 сентября умер четырехлетний мальчик, заразившись дифтерией. Мальчик не был привит против дифтерии.