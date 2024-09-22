Недостижимый поезд: как на Центральном вокзале в Риге попасть на перрон с детской коляской?

О доступности железной дороги в последнее время говорится часто. Кое-где ситуация улучшается, но во многих местах "свет в конце тоннеля" еще не виден, так как для родителей с детьми, инвалидов на колясках и пассажиров, которые не могут без посторонней помощи преодолеть высокий перрон, поездки остаются проблематичными. В редакцию программы ЛТВ 4.studija обратилась Сигита, недовольная такими обстоятельствами.

Вот что она сообщила: "Это было недавно, на праздник Риги. Мы с мужем и детьми решили поехать не на своей машине, а на поезде. Когда мы сели в новый поезд Vivi, все радовались и были счастливы. Неприятный сюрприз ждал нас в конечном пункте - на Центральном вокзале при спуске с перрона. К счастью, со мной был муж, он помог отнести коляску вниз. Это путь на Елгаву. Там на спуске был оставлен один рельс, только для велосипедов. Так что никакой альтернативы толком нет".

Если приезжаешь в Ригу со стороны Елгавы, без посторонней помощи с детской коляской не обойтись. Как видно, здесь и в самом деле всего один рельс для перемещения велосипеда. А в других местах как?

Съемочная группа 4.studija встретилась с Айей и ее сыном Мартиньшем, чтобы удостовериться, насколько доступен Центральный вокзал для родителей с колясками.

Айя рассказала: "Мы на Центральном вокзале бываем довольно часто. Больше ходим в магазины. С поездами мы на "вы", потому что, если я одна с Мартиньшем и старшим сыном, которому 8 лет, мы никуда толком добраться не можем".

Мама соглашается принять участие в небольшом эксперименте. Следуя указаниям, съемочная группа идет к лифту, который доставляет Айю с Мартиньшем к 1-му и 2-му перронам. Лифт, конечно, удобнее всего, но попасть на 3-й и 4-й перрон он не поможет.

Оказывается, чтобы добраться на 3-й и 4-й перрон, нужно вызвать по телефону ассистента. Этот телефон указан на всех лестницах, которые есть на вокзале. Услуга ассистента обеспечивается в течение 30 минут.

Позвонили, через две минуты дождались соединения. Самого ассистента пришлось ждать примерно семь минут. Охранники помогают занести и спустить коляску - видимо, ни один ассистент в тот момент доступен не был. Ассистент, правда, не обязан заносить коляску в поезд, но, если тот уже стоит у перрона, в помощи отказано не будет.

Тем временем люди пытаются справляться своими силами, но это точно не самый безопасный вариант. Надежнее взять ребенка на руки.

Попасть на 3-й и 4-й перрон можно и более дальним путем: дойти до конца перрона и пересечь трое путей. Но и это лучше делать в сопровождении ассистента.

Чтобы сесть в поезд с детской коляской, тоже нужны физическая сила или помощь окружающих: кнопка, которая сигналит, что нужно выпустить рампу, не работает. Увы.

Эксперимент почти окончен. Это место встречи, где постоянные пассажиры встречают своих ассистентов, а тех, кто хочет воспользоваться услугой впервые, призывают сначала изучить, куда и как им нужно добраться, так как 30 минут до отхода поезда может и не хватить. Причем коляску в поезд, скорее всего, придется заносить самим или просить помощи у других пассажиров.