Неделя под землёй: в Лаосе нашли живыми людей, которых уже могла забрать пещера

Пять человек нашли живыми спустя примерно неделю. Они сидели на каменном выступе в тёмной камере, окружённой мутной водой. Голодные, обезвоженные, но живые. Двое, по большинству сообщений, всё ещё числятся пропавшими.

Search Continues for 2 Missing in Laos Cave After 5 Found Alive



Rescue teams in Laos are searching for two people still missing inside a flooded cave after rescuers divers located five survivors. Rescuers said reaching the trapped group required passing through narrow cave… pic.twitter.com/zdr8aNkhLp — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 28, 2026

Самое страшное в таких историях в том, что обнаружить людей ещё не значит спасти их. Теперь их надо вывести наружу через затопленные проходы, грязную воду, узкие щели и почти полную темноту. В некоторых местах спасателям приходится протискиваться через такие проходы, где сложно развернуться даже опытному дайверу.

Спасатели уже говорят о нехватке кислорода. Им нужны дополнительные баллоны и возможность заправлять их рядом с входом в пещеру. Ещё одна опасность: новые дожди. Если вода снова поднимется, путь может стать ещё опаснее.

В операции участвуют лаосские и тайские спасатели, а также дайверы, связанные со знаменитым спасением тайской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг в 2018 году. Тогда весь мир следил за тем, как из затопленной пещеры выводили 12 мальчиков и их тренера. Теперь похожая тревога пришла в Лаос.

Но здесь история другая. Это не школьная команда и не туристическая экскурсия. Взрослые мужчины пошли в пещеру туда, куда, вероятно, в этой местности ходили и раньше. Искать, добывать, рисковать. В другой эпохе такая история могла бы закончиться тихо и страшно: люди ушли под землю, паводок поднял воду, деревня ждала, потом перестала ждать.

В 2026 году даже такая пещера уже не обязательно остаётся только местной бедой. Один человек, по сообщениям, успел выбраться и поднять тревогу. Потом появились спасатели, видео, волонтёры, международные агентства, дайверы с опытом прежних операций. История стала видимой, и вместе с видимостью пришёл шанс.

Это не отменяет опасности. Пятерых нашли живыми, но их ещё нужно вывести. Двух ещё ищут. Пещера всё ещё держит людей внутри.

И всё же в этой тёмной истории есть почти невероятный поворот. Жители далёкой деревни, которые могли навсегда исчезнуть в затопленном лабиринте, теперь оказались в центре международной спасательной операции. Их нашла не только группа дайверов. Их заметил современный мир.