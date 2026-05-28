Неделя под землёй: в Лаосе нашли живыми людей, которых уже могла забрать пещера

Редакция PRESS 28 мая, 2026 12:48

В Лаосе разворачивается история, которая звучит как сценарий фильма, но происходит в реальности. Семь жителей центральной провинции Сайсомбун вошли в пещеру, по сообщениям СМИ, в поисках золота и дичи. Потом начались сильные дожди, вода поднялась, проходы затопило, выход оказался отрезан.

Пять человек нашли живыми спустя примерно неделю. Они сидели на каменном выступе в тёмной камере, окружённой мутной водой. Голодные, обезвоженные, но живые. Двое, по большинству сообщений, всё ещё числятся пропавшими.

 

Самое страшное в таких историях в том, что обнаружить людей ещё не значит спасти их. Теперь их надо вывести наружу через затопленные проходы, грязную воду, узкие щели и почти полную темноту. В некоторых местах спасателям приходится протискиваться через такие проходы, где сложно развернуться даже опытному дайверу.

Спасатели уже говорят о нехватке кислорода. Им нужны дополнительные баллоны и возможность заправлять их рядом с входом в пещеру. Ещё одна опасность: новые дожди. Если вода снова поднимется, путь может стать ещё опаснее.

В операции участвуют лаосские и тайские спасатели, а также дайверы, связанные со знаменитым спасением тайской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг в 2018 году. Тогда весь мир следил за тем, как из затопленной пещеры выводили 12 мальчиков и их тренера. Теперь похожая тревога пришла в Лаос.

Но здесь история другая. Это не школьная команда и не туристическая экскурсия. Взрослые мужчины пошли в пещеру туда, куда, вероятно, в этой местности ходили и раньше. Искать, добывать, рисковать. В другой эпохе такая история могла бы закончиться тихо и страшно: люди ушли под землю, паводок поднял воду, деревня ждала, потом перестала ждать.

В 2026 году даже такая пещера уже не обязательно остаётся только местной бедой. Один человек, по сообщениям, успел выбраться и поднять тревогу. Потом появились спасатели, видео, волонтёры, международные агентства, дайверы с опытом прежних операций. История стала видимой, и вместе с видимостью пришёл шанс.

Это не отменяет опасности. Пятерых нашли живыми, но их ещё нужно вывести. Двух ещё ищут. Пещера всё ещё держит людей внутри.

И всё же в этой тёмной истории есть почти невероятный поворот. Жители далёкой деревни, которые могли навсегда исчезнуть в затопленном лабиринте, теперь оказались в центре международной спасательной операции. Их нашла не только группа дайверов. Их заметил современный мир.

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

