Неделя начнется с жаркого дня — прохладнее будет только у моря

Температура воздуха днем повысится до +22-27 градусов, лишь в Курземе на побережье Рижского залива, будет около +20 градусов.

В Риге первый день недели тоже будет солнечным и сухим. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +24-26 градусов.

В ночь на понедельник будет переменная облачность, на востоке страны во второй половине ночи облака рассеются. Осадков не ожидается. Местами образуется туман. На морском побережье еще будет дуть северо-восточный ветер, от слабого до умеренного.

Ночь будет прохладной - от +10 до +15 градусов, на побережье около +15-17 градусов.

В столице ночью облака частично закроют небо, но будет сухо. Ожидается слабый ветер и +14-16 градусов.