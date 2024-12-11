Если Служба государственных доходов применила залог и наложила запрет на продажу недвижимости без ее разрешения

У моей семьи небольшое строительное предприятие, мы строили частные дома в пригородах Риги. В результате неверного декларирования деловых партнеров – субподрядчиков - Служба госдоходов насчитала предприятию налоговую задолженность в размере 30 000 евро. Жалобы в учреждение были отклонены, в результате чего мы были вынуждены заключить соглашение с гендиректором СГД о погашении долга в течение года. Параллельно СГД наложила запрет на все недвижимое имущество гораздо большей стоимости, чем сумма насчитанного нам долга, что фактически исключает для нас возможность не только погашения долга, но и также дальнейшего ведения хозяйственной деятельности. Как можно снять эти запреты?

Вам необходимо обратиться к генеральному директору Службы государственных доходов (далее – Служба госдоходов), поскольку именно она подписала упомянутое вами соглашение. В заявлении следует указать, что соответствующим решением (указать дату и номер решения) вашему предприятию была начислена налоговая задолженность, было применено средство обеспечения исполнения решения – отметка о залоге и запрет об отчуждении собственности без разрешения Службы госдоходов, а также указать, что, согласно статье 41 закона «О налогах и сборах», между вашим предприятием и Службой госдоходов заключено соглашение о погашении долга (далее – соглашение).

Далее в заявлении следует отметить тот факт, что в данный момент вы активно реализуете процесс продажи конкретной недвижимости (укажите ее адрес и кадастровый номер), но наличие отметки о залоге существенно снижает интерес покупателей к приобретению этой недвижимости, при этом по возможности быстрая реализация недвижимости существенно влияет на соблюдение указанного в соглашении графика платежей.

Учитывая вышеизложенное, вы просите Службу госдоходов рассмотреть возможность отменить примененные способы обеспечения исполнения в части, касающейся конкретной недвижимости, то есть просите отозвать примененный залог и запрет на продажу в отношении данной недвижимости (еще раз укажите ее адрес и кадастровый номер), а взамен нее просите применить залог и запрет об отчуждении без разрешения Службы госдоходов в отношении другой недвижимости (укажите ее адрес и кадастровый номер) и приложите к своему заявлению оценку предлагаемой на замену недвижимости.

Если к моменту подачи вышеуказанного заявления вы выполняете условия соглашения, то Служба госдоходов удовлетворит ваш запрос.