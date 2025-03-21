Нечего министра критиковать! Врача вызвали «на ковёр» за пост в ФБ и предложили лечить воспаление легких… травками

Вот что рассказала Press.lv сама медик:

- В конце января я заболела, а лекарства, которые врач выписала мне для лечения, на тот момент в аптеках отсутствовали. А конкретно не было нигде бронхолитина, который мне выписали для лечения воспаления легких - его не оказалось ни в одной из аптек, который я и мои близкие объехали. Заказать можно было только в одной Saules aptieka - но тогда лекарство пришло бы не раньше, чем через месяц, а лечиться-то нужно было сейчас!

И вот я, больная и расстроенная, поделилась в своем профиле FB этой серьезной проблемой - на тот момент, как пациент, находящийся на больничном. Я еще упомянула в своем посте амоксиклав, на его дефицит мне до этого жаловались пациенты которым я его назначала. Добавила, что лекарств нет, зато рецепты платные. И пожелала "успехов Абу Мери".

...Медик связала дефицит лекарств с аптечной реформой, которую назвала "неудачной". Пост заметили в Минздраве и сочли его неэтичным. Прошло больше месяца, и 12 марта, после жалобы министра здравоохранения, её вызвали "на ковер" в Латвийское общество врачей, где состоялось заседание Комиссии по врачебной этике. Целый час коллеги-врачи разбирали, этичным ли было поведение их колллеги, осмелившейся публично раскритиковать аптечную реформу и дефицит лекарств.

- В чем ваша вина, по мнению членов Комиссии по врачебной этике?

- Мне вменяют в вину введение в заблуждение, хотя я никого в заблуждение не вводила - просто как пациент, поделилась с читателями именно достоверной, лично проверенной информацией. В комиссии было человек двенадцать врачей. Некоторые пытались меня увещевать, мол, есть же аналоги лекарств, зачем же было писать, что лекарств нет. Но я же ничего не придумала - сама столкнулись с тем, что аналога бронхолитина нет нигде. Причем сами врачи ввели на страничке Агентства лекарств слово «бронхолитин» и убедились, что его нигде не купить. А одна врач - член комиссии - во время обсуждения даже сказала, что можно же было и гомеопатическими (!) препаратами попытаться лечиться. Напомню, мой диагноз - воспаление легких!

Находиться "на ковре" в Комиссии по врачебной этике было очень неуютно, мне еще повезло, что со мной был юрист, который защищал мои права. Но когда напротив вас 12 медиков - членов комиссии по врачебной этике – ощущаешь себя, мягко говоря, неуютно.

-100-я статья Сатверсме подразумевает свободу слова. А вас, получается, за пост в соцсетях вызывают на дисциплинарную комиссию, разбирают ваше поведение.

-Да, было такое ощущение какой-то нереальности происходящего. Видимо, пытались запугать, чтобы больше ничего не писала. Создалось впечатление, что члены комиссии пытаются найти, к чему бы придраться, чтобы наказать. Это удивительно. Ведь мы живем в европейской стране, где критика не должна быть наказуема, тем более, если она не голословна, а обоснованна. Но я услышала, что почему-то не могу свободно в социальных сетях писать о том, что каких-то лекарств нет в продаже. А почему? Нет ответа.

...Кстати, если изучить положение, на основании которого члены Комиссии по врачебной этике выносят свои решения, его 9 пункт гласит: виновному могут назначить в качестве дисциплинарного воздействия как замечание, так и лишить его врачебного сертификата.

Критиковать можно!

Член правления Ассоциации семейных врачей Латвии Андрис Бауманис, комментируя эту ситуацию Press.lv, сказал:

- Мы живем в демократической стране и мы можем критиковать и министра здравоохранения, и премьера, и президента. Можем и реформу критиковать, вот только никаких грубостей при этом нельзя допускать. И второе, чего нельзя допускать - мы не должны ссылаться на непроверенные, неофициальные данные. В остальном - критика не возбраняется.

Действительно, есть позиции медикаментов, которые исчезли из аптек. Но если писать об этом, стоит понимать, что не всех же лекарств нет в аптеках, отсутствует какая-то часть. Но среди людей есть те, кто пытается обобщать и абсолютизировать. На самом деле, если нет лекарства А, его можно заменить лекарством B.

- Насколько известно, врач, поведение которой обсуждалось на комиссии по медицинской этике, лично проверила информацию об отсутствии нужных ей лекарств в аптеках на тот момент прежде, чем этот пост публиковать. Раньше такое уже бывало, чтобы министры здравоохранения предлагали обсудить этичность поведения врача, который публично обсуждал критиковал их работу?

- Этот министр у нас и в публичные стычки вступал: у него южный темперамент, и ему очень не нравится, когда кто-то его критикует и говорит ему наперекор. Но, в этом случае, думаю, он ничего не добьется - Комиссии по врачебной этике не в чем упрекнуть врача: критиковать реформу можно, это недавно делали и на телевидении - в программе TV24. Сам я не настолько компетентен в вопросах реформы аптек, у меня просто нет всех необходимых данных, но в свое время доктор Белевич довольно остро критиковал Минздрав за то, что нет лекарств, - в результате страдают дети, да и взрослые - из-за того, что им недоступны медикаменты, которые не имеют аналогов.

Врач имеет право критиковать любую реформу в своем государстве. Причем Не важно, на какой платформе публикуется критика - или это социальные сети, или журнал, или газета - если высказанная критика обоснованна, думаю, здесь вообще никакой проблемы нет.

Просто министр здравоохранения эмоционально воспринял эту критику, но ничего он не сделает.

- То есть сертификата врача никто не лишит. Максимум, замечание вынесут?

-А за что замечание-то? За обоснованную критику? Если врач сошлется на телевизионный сюжет в программе TV24, где все четко описано, и критика обоснована конкретными примерами, (которые приводят экс-министр здравоохранения и бывший президент Общества врачей), тогда представителям Минздрава просто вообще нечего будет возразить. Многих медикаментов в стране действительно нет, и это все знают.

Как же накажут медика?

Свое решение комиссия должна принять в течение месяца и ознакомить с ним медика, этичность поведения которого обсуждалась. Пока на официальный запрос Press.lv руководство комиссии по врачебной этике (председатель Комиссии - врач-уролог Вилнис Лиетувиетис) ничего не отвечает.

Тем временем Press.lv удалось связаться с рядовыми членами комиссии, которые подтвердили, что решение в отношении обсуждаемого врача уже принято, но пока держится в секрете, как этого требует положение о работе Комиссии по врачебной этике (ее заседания закрытые). Поэтому ознакомить с ним журналистов без уведомления самого субъекта решения члены комиссии пока не имеют права.

Как отметили на условиях анонимности опрошенные нами другие члены комиссии по врачебной этике, - выражая личное мнение, - никакого особого нарушения или криминала в критике аптечной реформы как таковой или констатации дефицита лекарств нет:

-Это было бы меньшим из зол. Ясно, что в какие-то моменты каких-то лекарств может и не оказаться в аптеках. Такое бывает и в более богатых государствах, не только в Латвии. Конечно, необходим механизм, который бы помог решить проблему дефицита лекарств, находить замену недостающим медикаментам, искать места, где они все-таки есть, или есть какие-то аналоги, которые могли бы их успешно заменить. Очень мало таких лекарств, которые ничем нельзя заменить. То есть решение этой проблемы - вопрос организации процесса. Такое периодически было всегда - ощущался дефицит каких-то лекарств, а затем они появлялись. Так что делать из этого сенсацию я бы не стала. Все вопросы - к форме коммуникации, в которой это было сделано.