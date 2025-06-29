Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

Почему мошенники кому-то звонят часто, а другим — ни разу? Отвечает эксперт

TV24 29 июня, 2025 18:14

Важно 0 комментариев

"Почему мне не звонила ни одна плачущая "внучка", а моей маме - уже пять?! Почему мошенники продолжают ей названивать, если она каждый раз давала понять, что с ней эти номера не пройдут?" - задала вопрос зрительница телеканала TV24 в программе Uz līnijas.

Эксперт по предотвращению мошенничества банка Luminor Мария Целма поясняет: возможно, мошенники отфильтровывают людей по голосу, оценивая, какой это человек и какой может оказаться их потенциальная добыча. Целма подчеркивает, что такой отбор - часть жульнической стратегии. Тон голоса и реакция говорящего могут повлиять на то, будет ли продолжен разговор. Это свидетельствует о целенаправленном подходе преступников.

"Когда мне звонят мошенники, я с ними говорю, руководствуясь профессиональными интересами. Я испытала на себе фильтрацию звонков", - раскрывает эксперт один из нюансов. Кто-то один звонит и слушает, может ли человек стать потенциальной жертвой. Если подозрение подтвердится, в контакт вступает следующий мошенник, который и ведет преступный процесс. Такой метод демонстрирует заранее запланированный подход.

"Они ведут отбор. Это свидетельствует о том, что и самим мошенникам сразу не бывает ясно, станет ли человек потенциальной жертвой", - подытоживает Целма. По ее словам, фильтрация представляет собой динамичный процесс, который адаптируется под каждый конкретный случай: мошенники свои цели выбирают тщательно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:30 29.06.2025
В Риге вводят очередные ограничения движения: в связи со школьным Праздником песни
Sfera.lv 2 часа назад
Между Латвией и Эстонией запустят два приграничных автобусных маршрута
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия примет участие в Целях устойчивого развития ООН
Sfera.lv 10 часов назад
Диверсанты из Латвии вместе с американскими водолазами уничтожили боеприпасы
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия официально начала идти к минному полю
Sfera.lv 11 часов назад
Летние каникулы хотят сократить до шести недель
Sfera.lv 11 часов назад
После Трампа президентом США станет другой Трамп?
Sfera.lv 11 часов назад
Десятки тысяч протестующих в Белграде потребовали досрочных выборов
Sfera.lv 11 часов назад

С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску

Важно 21:50

Важно 0 комментариев

Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. Об этом сообщил воскресный выпуск программы Nekā personīga.

Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. Об этом сообщил воскресный выпуск программы Nekā personīga.

Читать
Загрузка

Ритуал для привлечения лета или день стирки у русалок? Соцсеть развеселило странное зрелище (ФОТО)

Для настроения 18:46

Для настроения 0 комментариев

Андрей, проезжая по мосту через реку Заубе, увидел, что к перилам привязаны... бюстгальтеры.

Андрей, проезжая по мосту через реку Заубе, увидел, что к перилам привязаны... бюстгальтеры.

Читать

Около 5500 клиентов Sadales tīkls остались без электричества

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В связи с резкими порывами ветра зарегистрированы технические сбои в электросети, затронувшие около 5500 клиентов по всей территории страны, сообщило агентству LETA АО Sadales tīkls.

В связи с резкими порывами ветра зарегистрированы технические сбои в электросети, затронувшие около 5500 клиентов по всей территории страны, сообщило агентству LETA АО Sadales tīkls.

Читать

Из-за поломанных деревьев местами блокировано движение

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 29 июня, деревья, поломанные из-за ветра, местами блокировали дорожное движение, в двух случаях они упали на автомашины, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В воскресенье, 29 июня, деревья, поломанные из-за ветра, местами блокировали дорожное движение, в двух случаях они упали на автомашины, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Читать

Каждому жителю Латвии полагается компенсация платы за OIK; как ее получить?

Важно 17:54

Важно 0 комментариев

Латвийская федерация пенсионеров в сотрудничестве с адвокатским обществом Tiesiskums.lv поможет латвийским пенсионерам вернуть платежи по компоненту обязательной закупки электроэнергии (OIK, КОЗ). Об этом в программе «Домская площадь» рассказала глава федерации Айя Барча.

Латвийская федерация пенсионеров в сотрудничестве с адвокатским обществом Tiesiskums.lv поможет латвийским пенсионерам вернуть платежи по компоненту обязательной закупки электроэнергии (OIK, КОЗ). Об этом в программе «Домская площадь» рассказала глава федерации Айя Барча.

Читать

Июль приходит с жарой: в четверг температура воздуха может достигнуть +30 градусов

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

В июне погодные условия в Латвии определяли циклоны. В начале следующей недели уходящий циклон еще даст о себе знать порывистым ветром, но уже во вторник атмосферное давление повысится, солнце станет светить чаще, небольшой дождь будет идти лишь местами на востоке, во многих местах температура воздуха превысит +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В июне погодные условия в Латвии определяли циклоны. В начале следующей недели уходящий циклон еще даст о себе знать порывистым ветром, но уже во вторник атмосферное давление повысится, солнце станет светить чаще, небольшой дождь будет идти лишь местами на востоке, во многих местах температура воздуха превысит +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать