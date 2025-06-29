Почему мошенники кому-то звонят часто, а другим — ни разу? Отвечает эксперт

Эксперт по предотвращению мошенничества банка Luminor Мария Целма поясняет: возможно, мошенники отфильтровывают людей по голосу, оценивая, какой это человек и какой может оказаться их потенциальная добыча. Целма подчеркивает, что такой отбор - часть жульнической стратегии. Тон голоса и реакция говорящего могут повлиять на то, будет ли продолжен разговор. Это свидетельствует о целенаправленном подходе преступников.

"Когда мне звонят мошенники, я с ними говорю, руководствуясь профессиональными интересами. Я испытала на себе фильтрацию звонков", - раскрывает эксперт один из нюансов. Кто-то один звонит и слушает, может ли человек стать потенциальной жертвой. Если подозрение подтвердится, в контакт вступает следующий мошенник, который и ведет преступный процесс. Такой метод демонстрирует заранее запланированный подход.

"Они ведут отбор. Это свидетельствует о том, что и самим мошенникам сразу не бывает ясно, станет ли человек потенциальной жертвой", - подытоживает Целма. По ее словам, фильтрация представляет собой динамичный процесс, который адаптируется под каждый конкретный случай: мошенники свои цели выбирают тщательно.