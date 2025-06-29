Эксперт: полностью извести испанского слизня в Латвии уже невозможно — время упущено

В саду Айнарса, живущего в Сигулде, испанские слизни обитают уже несколько лет. Днем их увидеть труднее, потому что они прячутся в тенистых и сырых местах, но вечером ими усеян чуть ли не весь двор.

"Мой рекорд - полведра собрано за вечер. Литров пять", - рассказывает Айнарс. Он пробовал разные способы борьбы с вредителями, но... "Я и отраву выкладывал, и в прошлом году тут от думы ездили, обочины дорог посыпали, делали, что могли. Я, правда, думаю, что это просто трата времени, но результата нет", - сокрушается он.

Сигулдский край - одно из самоуправлений, где слизней больше всего. Представитель краевой думы рассказала, что теперь они заполонили не только город, но и национальный парк "Гауя".

"Увы, испанский слизень продолжает свое триумфальное шествие, эта проблема растет. Самое опасное, видимо, то, что пока их немного, люди их не замечают", - пояснят специалист по окружающей среде Сигулдского краевого самоуправления Майя Ковач.

"Полностью извести испанского слизня уже невозможно. Мы уже упустили момент. Самый лучший, дешевый и эффективный способ борьбы с инвазивными видами, включая испанского слизня, - не пускать их в свои владения. В дикой природе их невозможно проконтролировать. Но бороться надо. Если ничего делать не будем, станет еще хуже, без сомнений", - предупреждает эксперт по инвазивным видам Управления охраны природы Санта Рутковска.

Попытки ограничить распространение предпринимаются во многих самоуправлениях, в Сигулде тоже места, где водятся слизни, посыпают различными средствами, но в думе говорят, что этого недостаточно - с вредителями должны бороться все жители.

Проблему помогло бы решить включение испанского слизня в список инвазивных видов, по примеру борщевика. Тогда землевладельцы были бы обязаны принимать меры по предотвращению его распространения. Испанский слизень должен был попасть в этот список уже в ближайшее время, но пока этот процесс застрял.

"Нам надо обсудить это с министром, так как у нас новый министр, продвигаем ли мы эту поправку дальше. Самое печальное, что включение в список автоматически ничего не решает - слизень не исчезнет, если приобретет юридический статус. Главное, чего многие боятся, так это то, что землевладельцев смогут штрафовать, если меры не будут приняты", - так видит ситуацию директор департамента охраны природы МУАРР Дайга Вилкасте.

Чтобы ограничить распространение слизня, рекомендуется регулярно косить траву, собирать и утилизировать этих моллюсков, установить ловушки для них или использовать яды. Нередко для этого используют уток породы индийский бегун - те охотно едят слизней.

Если испанского слизня включат в список инвазивных видов и землевладельцы не будут принимать меры по ограничению его распространения, штраф за это может достигнуть 1500 евро для физического лица и 3000 евро для юридического лица.