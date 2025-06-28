Данусевич назвал меморандум о снижении цен на продукты «результатом шантажа»

"Меморандум - результат шантажа, политики шантажировали крупных торговцев, что будут либо огромные штрафы за малейшее нарушение, либо подпись под меморандумом. Штраф был бы 5% от оборота - это примерно 20 миллионов евро за каждое нарушение. Если нет желания платить эту сумму, надо подписывать меморандум! Логично, что торговцы искали компромисс и подписали документ, который неразумен в экономическом плане", - заявил Данусевич.

Но, если торговцы так считают, возможно, надо подавать в суд? На это Данусевич ответил, что всем ясно -"суд в Латвии - дело долгое, дорогое и безнадежное".