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«Хотелось поработать в библиотеке и… Вот тебе раз!» Читатели возмущены летним графиком ЛНБ

Редакция PRESS 28 июня, 2025 16:36

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Недавно опубликованное летнее расписание работы Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) привело в негодование пользователя соцсети "Х" Homo saPIENS. Проблема может показаться малозначимой, но все же определенное неудобство в этом есть, о чем свидетельствуют и комментарии.

В своем твите Homo saPIENS жалуется: "ЛНБ недавно похвасталась, что часть читален работает до 20:00, но с 1 июля начинается летнее время работы, которое... ниже всякой критики. Радостно запланировала поработать над своими проектами в ЛНБ летом после работы, и вот тебе раз".

Из приложенного к тексту фото видно, что по понедельникам и вторникам читальные залы вообще закрыты, как и центр обслуживания клиентов, но доступ в библиотеку ("для осмотра") предоставляется. Со среды по пятницу библиотека работает до 17:00, в субботу - до 15:00, в воскресенье она закрыта.

А что думает публика по этому поводу?

- Когда-то, когда с государства надо было содрать сумму на строительство библиотеки (и на благополучие приближенных), обещали, что будет 24/7.

- Я вообще толком не понимаю это летнее время работы в библиотеках для взрослых, для детей/школьников еще как-то меняется поток, но тут...

- Мрак. Но это, видимо, основано на посещаемости. То есть она совсем невелика.

- Летом надо убирать сено, полоть поля и готовить запасы на зиму.

- С тем же успехом можно было вообще на лето закрыть. Клоуны.

- Работники ЛНБ тоже радостно запланировали проекты на лето после работы.

- Вообще круто было бы, если бы читальные залы были доступны круглосуточно - для тех, кому не спится и кто ночью лучше чувствует себя, чем днем. А потом еще удивляются, что люди не читают.

- Денег нет, но вы держитесь!

- Хочешь поработать в библиотеке за 700 евро нетто?

Кроме того, твитом поделился политолог Юргис Лиепниекс, прокомментировав его следующим образом:

"Если бы ликвидировать Фонд общественной интеграции, может быть, наконец можно было бы найти какой миллиончик, чтобы библиотека могла работать в нормальное рабочее время, как положено европейскому городу".

 

 

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