Из-за поломанных деревьев местами блокировано движение

К 15:30 в ГПСС было принято более 70 вызовов на места, где нужно было ликвидировать последствия сильного ветра.

Практически во всех случаях деревья упали на проезжую часть дорог и заблокировали проезд.

В Резекне и в Аудриньской волости Резекненского края деревья упали на легковые автомобили.

Больше всего вызовов поступило из Видземе - 35, преимущественно из Гулбенского и Мадонского краев. Из пригородов Риги получено 12 вызовов, из Латгалии - 11, из Земгале - 5, а из Курземе - всего два.

Было еще несколько случаев, когда помощь ГПСС не понадобилась или последствия ветра ликвидировали пожарные-добровольцы.

Около 14:30 ГАО Latvijas valsts ceļi сообщило о том, что дерево упало на шоссе Эргли - Драбеши, из-за чего движение было затруднено. Примерно на час было заблокировано сообщение по одной полосе Бауского шоссе.

(Иллюстративное фото.)