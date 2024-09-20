Не замерзнем: газа в Инчукалнском подземном газохранилище должно хватить на зиму

Он отметил, что закачка продолжается, но ситуация с обеспечением газа на зиму оценивается как стабильная.

"Мы еще не достигли уровня прошлого года, и, возможно, не достигнем, но нынешние объемы достаточны для того, чтобы с уверенностью встретить зиму", - сказал Барисс.

Природный газ в основном закачивается с СПГ-терминала в Инкоо в Финляндии и Клайпедского СПГ-терминала в Литве. Поставки природного газа из России не планируются.

Барисс сообщил, что мощности Инчукалнского ПГХ в настоящее время полностью зарезервированы участниками рынка. Общая мощность хранилища вместе с госрезервом газа составляет 25 тераватт-часов.

Он также напомнил, что с 1 октября вступят в силу поправки к закону об энергетике, и Инчукалнское ПГХ должно будет обеспечить хранение 4 тераватт-часов природного газа для солидарных нужд соседних стран.

Оборот "Conexus" в прошлом году составил 76,468 млн евро, увеличившись на 38,7% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль выросла на 42,3% до 16,172 млн евро.

Крупнейшим акционером "Conexus" является государственное предприятие "Augstsprieguma tīkls" - 68,46% акций. 29,06% акций принадлежат фонду "MM Capital Infrastructure Fund", управляемому японской компанией "Marubeni", а 2,48% - другим акционерам.