Их в щель просунули: Omniva не разрешала помещать в свои пакоматы политические листовки

В компании сообщили, что в среду, 14 мая, в одном из пакоматов компании были обнаружены противоправно помещенные в его шкафчики агитационные материалы политического характера.

По словам предприятия, несколько человек просунули листовки с призывом голосовать за политическую партию "Латвия на первом месте" в шкафчики пакомата предприятия через щели в дверцах.

Представители "Omniva" подчеркивают, что эти материалы были размещены без ведома и разрешения "Omniva", таким образом, эти действия являются противоправными, неприемлемыми и неэтичными. "Omniva" подчеркивает, что никак не связана с конкретной политической силой или ее действиями.

Компания предприняла необходимые шаги, чтобы проинформировать о случившемся соответствующие учреждения, передав в их распоряжение все необходимые доказательства.

Сотрудники "Omniva" изъяли рекламные материалы из пакомата и приносят извинения клиентам, которые их получили.

"Omniva" подчеркивает, что строго соблюдает политический нейтралитет и не допускает никакой незаконной агитации или размещения других материалов третьих лиц в своей инфраструктуре и призывает политические силы пользоваться в процессе агитации правовыми методами.