Не видят угрозы: 59% немцев не готовы защищать Германию с оружием в руках

© Deutsche Welle 4 августа, 2025 11:15

Мир 0 комментариев

Больше половины граждан Германии (59%) не стали бы защищать страну с оружием в руках, если бы на нее напали. Таковы результаты опроса социологического института Forsa, опубликованного в понедельник, 4 августа, медиагруппой Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Социологи провели опрос с 28 по 29 июля среди 1002 человек - как мужчин, так и и женщин. На вопрос "Будете ли вы защищать Германию с оружием в руках в случае нападения?" лишь 16% сказали: "Безусловно, да". 22% ответили, что "возможно", 59% - "скорее всего, нет" или "ни в коем случае".

Среди мужчин не готовы защищать страну 46% опрошенных, у женщин - 72%. В возрастных группах больше всего не готовых к обороне (68%) - среди тех, кто старше 60 лет. Из сторонников партий - среди избирателей Левой партии (71%).

Большинство за воинскую повинность, молодежь - против

На вопрос "Нужна ли обязательная воинская служба, если в бундесвере недостаточно добровольцев?" утвердительно ответили 59% опрошенных, 37% - отрицательно. Больше всего противников призыва - среди молодых людей (61%), на которых он потенциально и распространится. Больше всего сторонников призыва (67%) - среди людей старше 60 лет, которых уже не призовут.

Среди приверженцев партий активнее всего поддерживают призыв избиратели консервативного блока ХДС/ХСС - 77%. Больше всего противников обязательной службы - среди адептов Левой партии (70%).

Немцы не видят угрозы военного нападения

На вопрос "Насколько вероятно, что Германия в ближайшие пять лет подвергнется военному нападению?" отрицательно ответили 72% опрошенных. Лишь 27% считают это вероятным. При этом 59% ожидают, что Германии придется оказать военную помощь другому члену НАТО. Для 39% респондентов это маловероятный сценарий.

Журналист RND Маркус Декер (Markus Decker) называет неожиданным то, что ни в вопросе защиты родины, ни в оценке призыва почти нет разницы между востоком и западом Германии, хотя в бывшей ГДР часто иначе смотрят на войну в Украине, чем в остальной стране.

