Не видят смысла: 66% жителей Латвии не верят что «перезагрузка» правительства поможет стране

Из этих 66% мужчины, жители в возрасте от 45 до 65 лет и жители с высокими доходами (1501 евро и более) чаще всего указывали в опросе, что не видят смысла в министерских обменах, инициированных Силиней. Между тем, 6% жителей Латвии считают, что «перезагрузка» улучшит работу правительства, на что в ходе опроса чаще указывали молодые жители — в возрасте от 18 до 24 лет.

В свою очередь, 28% жителей затруднились сформулировать свое мнение по данному вопросу. Исследование пришло к выводу, что женщины и жители в возрасте от 18 до 24 лет испытывают больше трудностей при выражении своего мнения.

В то же время 66% жителей Латвии в ходе опроса указали, что в отставку должно уйти все правительство, а не заменять отдельных министров. Полностью с этим утверждением согласились 38% жителей, причем чаще всего это говорили мужчины, жители в возрасте от 55 до 65 лет, нелатыши, жители Латгалии, а также жители с более низкими доходами (до 300 евро на человека в семье).

28% населения частично согласились с утверждением, что все правительство должно уйти в отставку. Чаще на это указывали в ходе опроса молодые люди — в возрасте от 18 до 24 лет. Между тем, согласно результатам опроса, 16% жителей Латвии не считают, что все правительство должно уйти в отставку. 18% жителей Латвии затруднились выразить свое мнение по этому вопросу.

Аналогичным образом, 50% жителей Латвии в ходе опроса указали, что формирование нового правительства может быть совершено независимо от геополитических обстоятельств. Чаще об этом заявляли мужчины и лица неэтнической принадлежности.

Между тем, 27% жителей Латвии считают, что в нынешних геополитических обстоятельствах формирование нового правительства недопустимо. Чаще всего об этом говорили в ходе опроса женщины, молодые жители и латыши. В свою очередь, 23% жителей Латвии затруднились выразить свое мнение по этому вопросу.

Опрос проводила исследовательская компания Kantar с 4 по 6 февраля 2025 года, опросив через Интернет 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет по всей стране.

Уже сообщалось, что премьер-министр, «перезапуская» работу своего правительства, 21 февраля отправила в отставку министра транспорта Каспарса Бришкенса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Сейм утвердил на должность министра образования и науки Даце Мелбарде, бывшего парламентского секретаря Министерства иностранных дел, на должность министра благосостояния — Рейниса Узулниекса, бывшего парламентского секретаря Министерства благосостояния, и Атиса Швинку, бывшего парламентского секретаря Министерства обороны, на должность министра сообщения.