Не укладываются в бюджет: аппетиты строителей корпуса инфектологии превзошли ожидания больницы

Ценовая амплитуда между самым дешевым и самым дорогим предложением в четырех полученных от строителей предложений на постройку корпуса составляет от 10 до 13 млн евро.

Как сообщил глава РВКУБ Нормундс Станевич, сейчас доступный бюджет составляет примерно 80 млн евро, а самая дешевая предложенная строителями сумма - приблизительно 86 млн евро.

Руководитель больницы отметил, что надеется найти недостающее финансирование, так как сокращать издержки или менять намеченные планы было бы нежелательно.

По мнению руководителя больницы, нынешний закон о публичных закупках делает процесс инфраструктурных проектов непрозрачным, так как ставит множество бюрократических препятствий.

По словам Станевича, ошибочно думать, что финансирование европейских фондов не осваивается или теряется, так как в реальности его перераспределяет Министерство здравоохранения и оно расходуется на другие инфраструктурные цели.

За отчетный период прошлого года реализовалось несколько выявленных ранее специалистами РВКУБ рисков, связанных со сроками освоения финансирования в соответствии с планом Европейского механизма оздоровления и устойчивости по проекту нового инфекционного корпуса, пояснил Станевич.

Однако по окончании отчетного периода наблюдается позитивное продвижение этого процесса: заявки на закупку строительства нового корпуса подали четыре претендента, в том числе крупные и известные строительные компаниями, признал он.

Станевич также подчеркнул, что ни один строительный проект больницы нельзя рассматривать в отрыве от остальных, в том числе в отрыве от всей системы здравоохранения Латвии в целом.

В Восточной больнице одновременно реализуется целый ряд масштабных проектов развития, таких как создание нового дневного центра радиологии и хирургии и реконструкция двух корпусов стационара "Гайльэзерс", чтобы после их завершения можно было последовательно приступить к восстановлению и перестройке лечебных отделений и помещений общего пользования здания Латвийского онкологического центра, в том числе к реконструкции операционного блока.

Говоря о работе больницы в целом, специалисты отметили, что в больнице также введен ряд механизмов для анализа показателей эффективности и определены достижимые цели как по оптимизации процессов, так и по учету финансовых средств, в том числе для оценки достижения целей клиник в отношении количества пациентов, использования медикаментов и продолжительности лечения.

Восточная больница продолжает развиваться в соответствии с концептом "больницы будущего", предусматривающим как внедрение новых инновационных медицинских услуг, например, "Больница дома", так и создание современной инфраструктуры и внедрение современных технологических решений в соответствии с доступным финансированием. Кроме того, РВКУБ участвует в нескольких пилотных проектах по внедрению инновационных решений в области диагностики и лечения онкологических заболеваний.

В больнице подчеркивают - для обеспечения устойчивого развития и предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимы существенные изменения в нормативном регулировании и модели финансирования здравоохранения.