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Не только мамам сидеть с малышами: как получить отпуск по отцовству

Еженедельник «Вести» 29 октября, 2024 13:06

Юридическая консультация 0 комментариев

-У сына родился второй ребенок. Жена не хочет сидеть дома: у нее хорошая работа. Сын не отказывается заменить на время маму, но непонятно, как оплачивается этот отпуск по отцовству, - ведь он занят на двух работах. Объясните, пожалуйста.
Регина ШИЛОВСКА,
Елгава

Существующий порядок предусматривает возможность отцу новорожденного, работающему в нескольких местах, подать на каждом из своих рабочих мест заявление на 10-дневный отпуск по уходу за ребенком, а значит, и получить пособие.

Уточнены некоторые положения правил Кабинета министров № 753 «О выплатах государственного социального страхования» относительно оплаты отпусков по уходу за детьми для отцов. В частности, упорядочено назначение пособия и расчета средней заработной платы для получателей пособия по отцовству, имеющих одновременно несколько работодателей, в случаях, когда отпуск по случаю рождения ребенка предоставляется в разные периоды.

1. Пособие по отцовству выплачивается за первые 10 рабочих дней отпуска.

2. Средняя заработная плата по страховым взносам рассчитывается из доходов, полученных от всех работодателей, заработанных за 12-месячный период, закончившийся за два месяца до месяца, в котором начался предоставленный отпуск. Это значит, что и из доходов от работодателя (-ей), у которого (-ых) отец не находится в отпуске и продолжает получать доход.

(!) Если пособие по отцовству за 10 рабочих дней уже назначено, то пособие за 10 рабочих дней отпуска, предоставленного другим работодателем, не будет начисляться.

ПРИМЕР. Получателю пособия, имеющему двух работодателей (А и B), в октябре 2024 года отпуск продолжительностью 10 рабочих дней в первый раз предоставляется только работодателем А.
12-месячный период, за который VSAA рассчитает средний страховой взнос пособия по отцовству, — с мая 2023 года по апрель 2024 года. Он будет рассчитываться на основе всех доходов, зарегистрированных у обоих работодателей за 12-месячный период. Работодатель B предоставит отпуск продолжительностью 10 рабочих дней в декабре 2024 года.

За отпуск, позднее предоставленный работодателем B, VSAA не будет назначать пособие по отцовству – так как оно уже назначено и выплачено за весь предусмотренный законом период (10 рабочих дней), а его размер определяется на основании всех доходов, полученных от оплачиваемой работы.

После вступления поправок в силу первое пособие рассчитывается из дохода, полученного работодателем, предоставившим отпуск. Но первоначально начисленное пособие пересчитывается, если в более поздний период отпуск предоставит и другой работодатель.

(!) Пособие по отцовству необходимо запросить в VSAA в течение 6 месяцев с первого дня отпуска, предоставленного в связи с рождением ребенка.

Отцам предоставляется отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 10 календарных дней. Отпуск отцу предоставляется сразу после рождения ребенка, но не позднее чем в течение двух месяцев после рождения ребенка (статья 155 Закона о труде)...

Присылайте письма по адресу: LV–1048, Рига, ул. Мартиня, 9, «Латвийские Вести", с пометкой «Книга жалоб и предложений", или на электронную почту: andrianova@pdc.lv.

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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